لطيفة آل مكتوم تتوج بطلة بزمن قياسي

دبي (الاتحاد)

توجت الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم من مركز الإمارات للفروسية على صهوة الجواد «بشارة» بطلة للشوط الرابع المخصص للخيول الصغيرة من سن خمس وست سنوات، بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، في زمن قياسي بلغ (68.14)، وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر بمركز الإمارات للفروسية في دبي الذي أقيم في يومي الجمعة والسبت الماضيين، برعاية شركة لونجين وبإشراف اتحاد الفروسية، وبلغ مجموع قيمة الجوائز للفائزين 130 ألف درهم.

وتألق الفارس محمد غانم الهاجري على صهوة الفرس «كاتان» من نادي الشارقة للفروسية في منافسات اليوم الأول، ليفوز بالشوط الأول المفتوح، ونجح الهاجري في إكمال تسجيل زمن سريع بلغ 48.25 ثانية في المرحلة الأولى و26.11 ثانية في المرحلة الثانية ونال به جائزة المركز الأول.

وفي الجولة المكونة من مرحلة واحدة، بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، فاز الفارس حمد سلطان اليحيائي على صهوة الفرس «بون جوفيه» من نادي الشارقة للفروسية بالشوط الثاني، وأنهى جولة التمايز في زمن قدره 56.18 ثانية بلا أخطاء.