دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة «تحدي الحبتور» الدولية الـ20 لتنس السيدات بمجمع التنس بفندق الحبتور بمشاركة 79 لاعباً من المصنفات على مستوى العالم، إضافة إلى عدد من اللاعبات المقيمات، يشاركن في الدور التمهيدي والدور الأول للبطولة، ويتنافسن على لقب البطولة وجوائز مالية يبلغ إجمالها 100 ألف دولار.

وكانت مراسم القرعة قد أجريت ظهر أمس بحضور الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، وخلف الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، إضافة إلى عدد من اللاعبات المشاركات في البطولة، وهاني الخفيف مدير البطولة رئيس لجنة الحكام.

وأكد الشيخ حشر بن مكتوم دعم اتحاد التنس للبطولة منذ نشأتها وتعاونه مع مجموعة الحبتور من أجل استمرارها، متمنياً أن يستمر هذا التعاون باعتبارها حدثاً يمثل واجهة طيبة للدولة، وتوجه بالشكر إلى رجل الأعمال خلف الحبتور على رعاية ودعم وتنظيم البطولة، مهنئاً مجموعة الحبتور على النجاحات التي تحققت لها، خاصة أنها تدخل عامها الـ20، مشيراً إلى أنها كانت سبباً في ظهور العديد من نجمات العالم في وقت لم تكن هناك بطولات نسائية غيرها بالمنطقة.

وأهدى رئيس اتحاد التنس باسمه وباسم مجلس إدارة الاتحاد العضوية الفخرية الدائمة إلى رجل الأعمال خلف الحبتور باعتباره صاحب مبادرة تنظيم هذه البطولة النسائية وتثميناً لجهوده وحرصه على إقامة واستمرارية البطولة الرائعة، متمنياً التوفيق للمشاركات وحسن التنظيم والنجاح للبطولة. وأعرب خلف الحبتور عن شكره وتقديره البالغين إلى الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، ومجلس إدارة الاتحاد على حرصهم على حضور البطولة ومتابعة فعالياتها ودعمها. وأشاد الحبتور بجهود رئيس اتحاد التنس المحب للعبة، كاشفاً النقاب عن أنهما طالما خاضا تحديات للفوز في مباريات للتنس جمعتهما معاً، ودعا الحبتور المقيمين والمواطنين إلى الحضور إلى فندق جراند الحبتور ومتابعة المباريات في الملاعب الثلاثة والاستمتاع بالطقس الجميل هذه الأيام.

وعلى صعيد قرعة البطولة التي أجراها الحكم الدولي هاني الخفيف، فقد أسفرت عن وقوع المجرية بابوس المصنفة الأولى للبطولة مع الروسية بولينا مونوفا، والمصنفة الثانية الرومانية بوزارنسكو مع اليابانية موريتا التي تشارك للمرة الأولى ببطاقة منحة وملاقاة المصنفة الثالثة التايبية وي سو مع الروسية انستاسيا، ومواجهة المصنفة الرابعة للبطولة مع الأوكرانية كوزيلوفا مع مع الاوزباكستانية سابينا.