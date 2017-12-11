دبي (الاتحاد)
تنطلق اليوم منافسات بطولة «تحدي الحبتور» الدولية الـ20 لتنس السيدات بمجمع التنس بفندق الحبتور بمشاركة 79 لاعباً من المصنفات على مستوى العالم، إضافة إلى عدد من اللاعبات المقيمات، يشاركن في الدور التمهيدي والدور الأول للبطولة، ويتنافسن على لقب البطولة وجوائز مالية يبلغ إجمالها 100 ألف دولار.
وكانت مراسم القرعة قد أجريت ظهر أمس بحضور الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، وخلف الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، إضافة إلى عدد من اللاعبات المشاركات في البطولة، وهاني الخفيف مدير البطولة رئيس لجنة الحكام.
|
وأهدى رئيس اتحاد التنس باسمه وباسم مجلس إدارة الاتحاد العضوية الفخرية الدائمة إلى رجل الأعمال خلف الحبتور باعتباره صاحب مبادرة تنظيم هذه البطولة النسائية وتثميناً لجهوده وحرصه على إقامة واستمرارية البطولة الرائعة، متمنياً التوفيق للمشاركات وحسن التنظيم والنجاح للبطولة. وأعرب خلف الحبتور عن شكره وتقديره البالغين إلى الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، ومجلس إدارة الاتحاد على حرصهم على حضور البطولة ومتابعة فعالياتها ودعمها. وأشاد الحبتور بجهود رئيس اتحاد التنس المحب للعبة، كاشفاً النقاب عن أنهما طالما خاضا تحديات للفوز في مباريات للتنس جمعتهما معاً، ودعا الحبتور المقيمين والمواطنين إلى الحضور إلى فندق جراند الحبتور ومتابعة المباريات في الملاعب الثلاثة والاستمتاع بالطقس الجميل هذه الأيام.
|