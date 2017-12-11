الصغار على خطى الكبار في «فورمولا المدارس»

أبوظبي (الاتحاد)

خاضت مجموعة من طلاب العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا غمار تحدي النهائيات الوطنية لمسابقة الفورمولا-1 في المدارس، المدرجة ضمن قائمة المسابقات الرسمية التابعة لمجموعة فورمولا -1.

واستضاف مركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس، موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران، الفرق القادمة من مختلف أنحاء الإمارات للمشاركة في المسابقة باستخدام سيارات سباق مصغرة صممها الطلاب الصغار وبنوها بأنفسهم.

وتقام مسابقة الفورمولا-1 في المدارس بشكل دوري سنوياً، وتهدف إلى تشجيع التميز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتطرح تحدياً فريداً أمام الطلاب الصغار يعملون فيه على تأسيس فريق فورمولا -1 خاص بهم وبتطوير سيارة سباق مصغرة وبنائها للتسابق بها على مسار مستقيم مصمم خصيصاَ لهذه المسابقة.

وكما هو الحال في فرق الفورمولا-1 الكبرى، يتوجب على المتسابقين الصغار تطوير مشروعاتهم والتقيد بشروط التصميم المفروضة والالتزام بميزانية محددة لتطوير سيارات تتمتع بأفضل تصميم إيروديناميكي، كما تتضمن شروط المسابقة توفير خطة لتسويق المشروع وإدارة الميزانية وتوفير عقود رعاية.