الصغار على خطى الكبار في «فورمولا المدارس»

أبوظبي (الاتحاد)
خاضت مجموعة من طلاب العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا غمار تحدي النهائيات الوطنية لمسابقة الفورمولا-1 في المدارس، المدرجة ضمن قائمة المسابقات الرسمية التابعة لمجموعة فورمولا -1.
واستضاف مركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس، موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران، الفرق القادمة من مختلف أنحاء الإمارات للمشاركة في المسابقة باستخدام سيارات سباق مصغرة صممها الطلاب الصغار وبنوها بأنفسهم.
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وكما هو الحال في فرق الفورمولا-1 الكبرى، يتوجب على المتسابقين الصغار تطوير مشروعاتهم والتقيد بشروط التصميم المفروضة والالتزام بميزانية محددة لتطوير سيارات تتمتع بأفضل تصميم إيروديناميكي، كما تتضمن شروط المسابقة توفير خطة لتسويق المشروع وإدارة الميزانية وتوفير عقود رعاية.
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