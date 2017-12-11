منتخبنا يدشن مشاركته في «بارالمبية» آسيا بـ 5 ألعاب اليوم

أسامة أحمد (دبي)

يدشن منتخبنا لأصحاب الهمم مشاركته في النسخة الثالثة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب اليوم بـ «5 ألعاب» يشارك فيها في الحدث، وهي ألعاب القوى ورافعات القوة والبوتشيا والسباحة والريشة الطائرة، ويحمل 26 لاعباً طموحات «فرسان الإرادة» في هذا المحفل الآسيوي المهم، ضمن استراتيجية اتحاد المعاقين لصناعة جيل جديد من أجل خوض تحدي المرحلة المقبلة، وفق النهج المرسوم مع الأندية التي تعتبر الرافد الأول لمنتخباتنا الوطنية المختلفة، وذلك بوضع خطط مشتركة من أجل الاهتمام بهذه المواهب ووضع برامج طويلة المدى لتوفير مقومات الوصول إلى منصات التتويج في جميع المحافل القارية والدولية، وخصوصاً أن العناصر الشابة قادرة على تكملة المسيرة والسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، وبالتالي حمل الراية من جيل الإنجازات الذي حقق العديد من النجاحات.

وتضم قائمة لاعبي منتخبنا حميد المنصوري، عبدالله يونس، أحمد جاسم، طناف صالح، ذكره الكعبي، سالم السناني، عبدالله عامر، خالد الناصري، حميد جاسم، ظاهر محمد المهيري، عبد العزيز خالد، علي حسين عباس، مايد علي القصاب، محمد جاسم المري، شمة سلطان، شيخة سلطان، عائشة خميس، ريم العمودي، علي صالح علي، عبد العزيز الكندي، سعود عبد العزيز، أسامة عبد الحميد، حشر بطي، محمد عبد الحميد، محمد سيف الكعبي، حميد فوزي، سلامة راشد الظاهري.

وكان اجتماع رؤساء الوفود قد عُقد مساء أمس الأول بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور ممثلي 30 دولة مشاركة في الحدث القاري المهم، حيث أطلعت اللجنة المنظمة الحضور على أماكن الألعاب ومقر إقامة الوفود وعرض تفصيلي لحفلي الافتتاح والختام، كما تم عرض الأماكن الخاصة بتتويج اللاعبين الفائزين بالميداليات واستعراض طرق نقل الوفود والتصنيف الطبي للاعبين.

وأطلق المجلس الآسيوي برئاسة ماجد العصيمي برنامج الفخر على هامش هذه التظاهرة الآسيوية، من أجل تعريف اللاعبين عن حقيقية وقيمة الحركة البارالمبية، من خلال إقامة دورات تثقيفية، حتى لا تقف مسيرة اللاعب بعد الاعتزال، وبالتالي الاستفادة من خبراته لنشر المفهوم الحقيقي للرياضة، وخصوصاً أن المجلس وضع خطة طموحة في هذا الإطار لزيادة مفهوم الوعي لدى جميع اللاعبين في «القارة الصفراء»، وتعزيز ثقافة رياضة «أصحاب الهمم» وزيادة المحصول العلمي، من أجل تأهيلهم في المستقبل، حتى يكون اللاعب على دراية كاملة بهذه الرياضات، وبالتالي نشر ثقافة رياضة أصحاب الهمم وتطويرها في بلدانهم لصناعة جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة النجاح، مستفيداً من الخبرات المتراكمة للاعبين السابقين، وخصوصاً أن الرياضة في «القارة الصفراء» تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام وفق النهج المرسوم من المجلس الآسيوي والاتحادات القارية المختلفة.

وكانت اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2017 بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الآسيوية قد منحت 8 منح لبعض الدول من أجل التواجد في هذه الألعاب الآسيوية، وخصوصاً الدول التي لا تستطيع المشاركة بسبب المعوقات المادية للدول، حيث قررت اللجنة فتح باب المشاركة لهم، وخصوصاً أن هذه الدول تمتلك لاعبين شباباً ينتظرهم مستقبل باهر في الألعاب المختلفة لاكتساب الخبرة الميدانية للمشاركة في مثل هذه الأحداث المهمة، بعد أن رفع المجلس الآسيوي شعار منح الفرصة للشباب لصناعة جيل جديد في المستقبل يملك مقومات حمل الراية في المحافل القارية والدولية.

من ناحيته، أكد ذيبان المهيري رئيس وفد منتخبنا، أن الاتحاد فتح الباب أمام جميع الإعاقات للمشاركة في هذا الحدث من أجل إعدادهم للمستقبل، حيث تتواجد عناصر تظهر للمرة الأولى في مثل هذه الأحداث المهمة، مبيناً أن «أصحاب الهمم» يشاركون للمرة الأولى في الريشة الطائرة.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين على قدر التحدي من أجل اكتساب الخبرة الميدانية، مبيناً أن حظوظ المنتخب جيدة في ألعاب دبي لرسم صورة طيبة عن رياضة «أصحاب الهمم» التي تسير على الطريق الصحيح، مثمناً دور الأندية الشريك الأصيل مع الاتحاد في توفير مقومات النجاح للاعبين للتواجد على منصات التتويج.