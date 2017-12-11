16 لعبة في «إقليمية» الأولمبياد الخاص بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية إعداد اللاعبين والرياضات التي سوف تشهدها الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، والتي تقام في الفترة من 17 وحتى 22 مارس بأبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشارك فيها 33 دولة منها 18 دولة من دول المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة 15 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية تشارك ولأول مرة في الألعاب الإقليمية على اعتبار أنها ألعاب تجريبية للألعاب العالمية الصيفية أبوظبي 2019.

وتشهد الألعاب 16 رياضة من بينها البولينج التي تجمع 55 لاعبًا ولاعبة منهم 25 لاعبة و30 لاعبًا من 14 دولة مختلفة هي الإمارات، مصر، البحرين، إيران، العراق، الأردن، لبنان، عمان، قطر، سوريا، تونس، إلى جانب مشاركة أوروبية من كندا وروسيا وماكا، وتقام المنافسات في مركز خليفة الدولي للبولينج.

وأعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية والتي تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات ود. عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات إعداد اللاعبين واللاعبات المشاركين فى رياضة البولينج التي تشهدها الألعاب، حيث تشارك البحرين بلاعبين، ومصر بلاعبين ولاعبتين، وإيران بلاعبين ولاعبتين، والعراق بلاعبين ولاعبتين، والأردن بلاعبين، ولبنان تشارك بلاعبين ولاعبتين، وعمان بلاعبين ولاعبتين، وقطر بلاعبين ولاعبتين، وسوريا لاعبين ولاعبتين، وتونس بلاعبين ولاعبتين، بينما تشارك الإمارات بثمانية لاعبين وثماني لاعبات بصفتها الدولة المنظمة، ومن الدول الأجنبية كندا تشارك بلاعبين ولاعبتين، وروسيا تشارك بلاعبين ولاعبتين وتشارك ماكيا بلاعبين ولاعبتين.

وتم إدراج البولينج كرياضة في حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى عام 1975 وهي إحدى أكثر ألعاب الأولمبياد الخاص نمواً وشعبيةً، بالرغم من إدخال بعض التعديلات عليها بما يتناسب مع اللاعبين من أصحاب الهمم، إلا أن معظم هؤلاء اللاعبين يتنافسون ضمن قوانين محددة، ويبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص الذين يتسابقون في رياضة البولينج حاليًا 127604 لاعبًا، يمثلون 76 برنامجًا حول العالم، وبلغ عدد الدول التي شاركت بدورة الألعاب الماضية التي أقيمت بالقاهرة 2014 سبع دول، مثلهم 27 لاعبًا ولاعبة، وشارك 16 لاعبًا و 11 لاعبة من الإمارات والأردن والعراق وقطر ولبنان وليبيا ومصر.