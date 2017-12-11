4 ملايين دولار جوائز بطولة دبي الدولية للجواد العربي

دبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي تفاصيل النسخة الخامسة عشرة التي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس المقبل، في قاعات زعبيل 4، 5، 6 الجديدة بمركز دبي التجاري العالمي وتبلغ قيمة جوائز البطولة 4 ملايين دولار، ويُقام على هامش البطولة معرض دبي الدولي للخيل، أحد أبرز المعارض العالمية المختصة بمستلزمات الخيل والفروسية.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة اجتماعها الأول في مقرها بمركز دبي التجاري العالمي، وتم تحديد جدول المنافسات، ومناقشة التصميم الجديد لساحة البطولة، كما تم تحديد موعد قرعة اختيار حكام البطولة، وتقرر خلال الاجتماع اعتماد تشكيل لجنة انضباطية، ولجنه استئناف للبت في أمور الشكاوى والنزاعات والاعتراضات، إن وجدت.ترأس الاجتماع زياد عبد الله كلداري، رئيس اللجنة العليا المنظمة، بحضور المهندس محمد التوحيدي، وسلطان خليفة اليحيائي، وعبد الرحمن عبيد بالشوارب أعضاء اللجنة، وقصي عبيد الله، مدير عام البطولة أمين السر العام، وعادل الفلاسي، المدير التنفيذي، واستعرض أعضاء اللجنة العليا خطة تنظيم البطولة الأرقى من نوعها في العالم، والتي تعمل اللجنة إلى جعلها أكثر إبهاراً عاماً بعد عام، بما يتوافق مع مكانة البطولة ومتطلبات العلامة التجارية البارزة لدبي، والمستوى العالمي الراقي للفعاليات والبطولات التي تنظمها وتستضيفها على أرضها.

وأكدت اللجنة أهمية المعرض المصاحب للبطولة الذي يشهد تطوراً ونمواً متواصلاً، إذ يشارك في المعرض سنوياً أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية من نحو 20 دولة، ويجتذب الشركات والعلامات التجارية المعروفة على مستوى العالم، والفرسان المحترفين، وملّاك وعُشّاق الخيل والمربين وإسطبلات الخيل، والمتخصصين في مجال الفروسية، وممارسي الأنشطة والرياضات المختلفة المرتبطة بالفروسية، كما يشارك به رواد الصناعة والخبراء والمصنعون لعرض أحدث معدات العناية بالخيل، ومعدات التحمل وأسوار مناطق الترويض، وإكسسوارات ركوب الخيل ومصنعي ملابس السباق والفروسية، وأندية تعليم الفروسية.

وقال كلداري: «إن المكانة الرفيعة التي بلغتها بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تتنافس فيها الخيول العربية الأصيلة لإظهار أصالتها وجمالها ورشاقتها، تأتي ثمرة للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ثم بفضل دعم أصحاب السمو الشيوخ، وحرصهم على تطويرها والارتقاء بها ودفعها لتكون على قمة البطولات المشابهة في فئتها»، وأضاف: «لقد حققت البطولة قفزات عالية وسريعة نحو الريادة والتميز في عروض جمال الخيل، وحققت خلال فترة وجيزة أروع الإنجازات، وحصدت أرفع الألقاب العالمية حتى صارت معياراً للتميز، وعلامة ساطعة في عالم بطولات جمال الخيل».وأكد كلداري أن البطولة نالت ثقة المجتمع العالمي لعروض جمال الخيل، وكبريات المرابط الوطنية والإقليمية والدولية التي تحرص على المشاركة بأفضل ما لديها من خيول من كل الأعمار للمنافسة على الأوسمة الرفيعة التي تقدمها البطولة الأغلى عالمياً بجوائزها البالغة أربعة ملايين دولار أميركي، وذلك من خلال التزامها بأعلى معايير الجودة.