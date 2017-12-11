محمد حسن (الشارقة)

هيمنت خيول مربطي عجمان ودبي على ألقاب البطولات الذهبية الست لمهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي- في نسخته الرابعة عشرة الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع جمعية الخيول العربية، بمشاركة 285 خيلاً.

وتمكنت خيول مربط عجمان من تحقيق 4 ألقاب ذهبية، فيما حصدت خيول مربط دبي ذهبيتين، خلال البطولة التي انطلقت بالميدان الخارجي لنادي الشارقة الخميس الماضي واختتمت مساء أمس الأول.

وشهد فعاليات اليوم الختامي للبطولة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعصام عبدالله مدير جمعية الخيول العربية، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، ومحمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، وخالد غانم مدير مربط عجمان وخليفة النعيمي مدير مربط الأريام، وعدد كبير من الملاك والمربين.وحصدت «دي ريم» لمربط دبي ذهبية الأفراس، تلتها في الوصافة ونالت اللقب الفضي «فزعة الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، وذهبت البرونزية إلى «ع ج اريانا» لمربط عجمان.

وتوشحت المهرة «ع ج بنفسج» لمربط عجمان بذهبية المهرات عمر سنة، وحصلت رفيقتها في المربط «ع ج ساري» على الفضية، فيما نالت اللقب البرونزي، «دي غالية» لمربط دبي، واقتنصت خيول مربط عجمان أيضاً ذهبية المهرات عمر سنتين إلى ثلاث، عبر «ع ج هدباء»، تاركة المركز الثاني والفضية إلى «دي ماسة» لمربط دبي، وحصدت البرونزية «جوري البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.