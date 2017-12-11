محمد حسن (الشارقة)
هيمنت خيول مربطي عجمان ودبي على ألقاب البطولات الذهبية الست لمهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي- في نسخته الرابعة عشرة الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع جمعية الخيول العربية، بمشاركة 285 خيلاً.
وتمكنت خيول مربط عجمان من تحقيق 4 ألقاب ذهبية، فيما حصدت خيول مربط دبي ذهبيتين، خلال البطولة التي انطلقت بالميدان الخارجي لنادي الشارقة الخميس الماضي واختتمت مساء أمس الأول.
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وتوشحت المهرة «ع ج بنفسج» لمربط عجمان بذهبية المهرات عمر سنة، وحصلت رفيقتها في المربط «ع ج ساري» على الفضية، فيما نالت اللقب البرونزي، «دي غالية» لمربط دبي، واقتنصت خيول مربط عجمان أيضاً ذهبية المهرات عمر سنتين إلى ثلاث، عبر «ع ج هدباء»، تاركة المركز الثاني والفضية إلى «دي ماسة» لمربط دبي، وحصدت البرونزية «جوري البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.
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