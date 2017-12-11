الجزيرة يتصدر أندية الجو جيتسو آسيوياً

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء السبت بطولة دبي الدولية للجو جيتسو التي شارك بها ألمع نجوم اللعبة وأسفرت عن تصدر فريق نادي الجزيرة أندية الدولة بحصوله على 12 ميدالية ذهبية و13 فضية و11 برونزية جامعاً 1675 نقطة ليكون بالمركز الثلاثي بالتصنيف العام للبطولة ولتضاف هذه النقاط إلى رصيده الآسيوي ليعلن تربعه على عرش القارة الآسيوية خلال هذه الفترة حسب الموقع الرسمي لاتحاد الجو جيتسو.

شارك أبطال وبطلات الجزيرة في بطولة دبي وعيونهم على الذهب فحقق الأبطال 13 ذهبية، حصدت فتيات الجزيرة 6 فضيات مقابل 7 للذكور وتقاسم فريق الذكور والإناث الميداليات البرونزية.

وثمن محمد حسن السويدي إنجازات اللاعبين وقال إنهم يسيرون بخطى واثقة في الطريق الصحيح، وأهدى الإنجاز إلى قيادة نادي الجزيرة، وقال إن أفراح فخر أبوظبي مستمرة وإن إدارة النادي تحاول على الدوام تقديم كل الدعم وكل التسهيلات وهدفها على الدوام زيادة قاعدة ممارسي هذه الرياضة.

ووجه عبيد الزعابي كابتن الفريق والمدرب الأردني وسام مطيع الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي الجزيرة على الاهتمام والسعي الدائم لتوفير كل ما يلزم للفريق والمتابعة المستمرة لفعاليات وبطولات الفريق.