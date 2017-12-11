إقبال كبير على المشاركة في مهرجان ليوا

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ نادي ليوا الرياضي استقبال وتسجيل طلبات المشاركة عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق النادي الخاص في مختلف الهواتف الذكية، لخوض تحديات مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب 2018 الذي ينطلق 28 ديسمبر الجاري ويستمر حتى الخامس من يناير المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وكانت إدارة النادي قد فتحت التسجيل عبر الموقع قبل أيام، حيث يتيح هذا الإجراء الفرصة أمام مختلف المشاركين لتقديم طلبات التسجيل وتعبئتها بشكل أسهل، وضمان المشاركة بشكل رسمي قبل انطلاق أي من المنافسات، بينما تستمر إجراءات التسجيل اليدوي طيلة أيام المهرجان وفي المنافسات الخاصة بكل فئة.

وأكد حمدان المزروعي، مدير نادي ليوا الرياضي، أن التوجه نحو التسجيل الإلكتروني أصبح أكثر فعالية في السنوات الماضية، لا سيما وأنه يعد أسهل بكثير عن التسجيل اليدوي، ويضمن لصاحبه فرصة حجز مقعد من خلال المنافسة المطلوبة من دون أن يحضر حتى يوم المنافسة، وقال: قطعنا أشواطاً طويلة من خلال توفير خاصية التسجيل الإلكتروني، ونتطلع إلى اختصارات أكبر، وأيضاً نبحث عن كل ما هو جديد في سبيل توفير وقت المتسابقين وتيسير السبل أمامهم من خلال المنافسة.

وعن منافسات المهرجان المرتقب قال المزروعي: أمامنا الآن أكثر من أسبوعين قبل بدء المهرجان، ولكن مما نشاهده فإن نسبة الزحف والتخييم قد وصلت إلى أكثر من خمسين بالمئة في منطقة تل مرعب، والمنطقة المحيطة بها، ونسبة التخييم تزيد يوماً بعد آخر، من خلال التوافد الكبير والمشاركة التي نحظى بها من خلال الموسم الحالي.

وكشف المزروعي عن انضمام فئة جديدة إلى أجندة المهرجان الخاصة، حيث ستكون هذه الرياضة أو المنافسة أحدث الرياضات التي تم اختيارها ضمن فعاليات تل مرعب، وقال: ستكون هناك مفاجأة جديدة نكشف عنها قريباً بداية الأسبوع المقبل، وهي من الرياضات العالمية المعروفة، وسيكون لحضورها صدى إيجابي كبير في الإمارات وعلى المستوى العالمي أيضاً.

وأعلن المزروعي عن أن الفئات الحالية للمهرجان هي: منافسات صعود تل مرعب، سباق دراجات تل مرعب، حلبة الاستعراض الحر، حلبة اليو تي في، سباق الهجن، سباق الخيول، سباق الصقور، ومنافسة الاستعراض الرملي، وتتضمن هذه السباقات عدة فئات تقام على مدار أيام المهرجان المرتقب، وأكد المزروعي أن الفئة الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً ستكون مفاجأة بكل المقاييس من ناحية قوة هذه الفئة وانتشارها أيضاً.وبين المزروعي أن مخيم العائلات سيكون حاضراً كما كان الحال في السنوات الماضية، وهي الفكرة التي كان لها نجاح كبير وتميز، عبر تخصيص مخيم خاص بالعائلات فقط في منطقة التل، وقال: نحرص على أن يكون للخصوصية حضور، ولذلك فإن مخيم العائلات سيقدم للأسر ما يحتاجونه من خلال تواجده بالقرب من منطقة الخدمات أيضاً.

من جهة أخرى تطلق اللجنة المنظمة للمهرجان قريباً كتيباً يشتمل على شرح وافٍ لكل الفعاليات الرياضية والأحداث التي سيتم تنظيمها على مدار أيام المهرجان، كما ترفق اللجنة في نفس الكتيب خريطة للمنطقة من أجل توضيح أماكن التخييم والأماكن المحظورة على العموم، بالإضافة إلى توضيح أماكن المطاعم والفعاليات الجانبية ومناطق استئجار الدراجات.