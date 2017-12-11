سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية السبت

مصطفى الديب (أبوظبي)

حدد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت السبت المقبل، موعداً جديداً لسباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي تم تأجيله بسبب ظروف الطقس، ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مشاركة 1500 بحار من مختلف إمارات الدولة يتنافسون على متن 100 قارب من أجل نيل لقب السباق، خصوصاً في ظل ارتفاع قيمة الجوائز المالية التي خصصها النادي للفائزين في السباق، إذ يبلغ إجمالي جوائز السباق 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى 5 سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق.‬

ويعد السباق الثالث هذا الموسم في فئة المحامل الشراعية 43 قدماً، إذ يتصدر «نزاع» الترتيب العام لسباقات فئة 43 قدماً بمجموع 136 نقطة وبفارق نقطتين عن «زلزال» صاحب المركز الثاني، فيما يأتي ثالثاً «غازي» برصيد 131 نقطة، أما المركز الرابع فيحتله عاتي برصيد 129 نقطة، وخامساً يأتي «برق» برصيد 128 نقطة، ووفقاً لفارق النقاط من المتوقع أن تكون الجولة المقبلة غاية في الإثارة، بهدف المضي قدماً نحو التتويج بلقب الموسم، خاصة أن الفارق بين صاحب المركز الأول والخامس 8 نقاط فقط.‬

من جهته قال أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، إن سباق اليوم الوطني يأتي في إطار حرص النادي الدائم على المشاركة في كل الأحداث الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، مؤكداً أن فئة 43 قدماً تعد واحدة من أهم فئات الشراع التراثي، ومن هذا المنطلق تم اختيارها لتكون احتفالية النادي باليوم الوطني السادس والأربعين، مشدداً على أن التواجد في هذا المحفل الوطني العظيم واجب على كل مؤسسة رياضية وكل فرد يعيش على أرض هذا الوطن الذي أعطى للجميع الكثير.‬

وأضاف: «يحرص البحارة منذ بداية الموسم على التواجد في السباقات المختلفة، ولذلك كان الإقبال كبيراً من البحارة من مختلف أنحاء الدولة للمشاركة في السباق بنحو 1500 بحار، والسعي نحو إحراز اللقب، خصوصاً في ظل الصراع الكبير على صدارة الترتيب العام لفئة 43 قدماً»، مشيراً إلى أن النادي استعد بشكل جيد من أجل إخراج الحدث بالشكل اللائق، خاصة أنه يقام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.‬ وطالب الرميثي البحارة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق كعادة جميع السباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، لافتاً إلى أن السباقات الماضية التي أقيمت منذ بداية الموسم شهدت التزاماً كبيراً من المشاركين مما ساهم في نجاح تلك السباقات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في سباق اليوم على تقديم أفضل أداء في ظل منافسة شريفة بين الجميع.‬