سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية السبت

مصطفى الديب (أبوظبي)
حدد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت السبت المقبل، موعداً جديداً لسباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي تم تأجيله بسبب ظروف الطقس، ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
وأعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مشاركة 1500 بحار من مختلف إمارات الدولة يتنافسون على متن 100 قارب من أجل نيل لقب السباق، خصوصاً في ظل ارتفاع قيمة الجوائز المالية التي خصصها النادي للفائزين في السباق، إذ يبلغ إجمالي جوائز السباق 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى 5 سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق.
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من جهته قال أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، إن سباق اليوم الوطني يأتي في إطار حرص النادي الدائم على المشاركة في كل الأحداث الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، مؤكداً أن فئة 43 قدماً تعد واحدة من أهم فئات الشراع التراثي، ومن هذا المنطلق تم اختيارها لتكون احتفالية النادي باليوم الوطني السادس والأربعين، مشدداً على أن التواجد في هذا المحفل الوطني العظيم واجب على كل مؤسسة رياضية وكل فرد يعيش على أرض هذا الوطن الذي أعطى للجميع الكثير.
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