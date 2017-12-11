بدر «طبيب» الحصن

فيصل النقبي (دبا الحصن)

نجح المدرب الوطني بدر طبيب في إعادة الابتسامة من جديد لشفاه جماهير دبا الحصن بعد أربع جولات عجاف تلقى خلالها الفريق 4 خسائر كاملة ليودع الفريق بنقاط الذيد المركز الأخير الذي لازمه كظله في الجولات الماضية.

وخطف بدر طبيب المدرب الذي بدأ مع الفريق هذا الموسم مساعداً للمدرب ثم مدرباً للفريق بعد إقالة البرازيلي باولو قبل انطلاق التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة ليعمل كمدرب في الجهاز الفني للفريق بقيادة الإيطالي آرينا، الذي لم يستقر في منصبه سوى عدة شهور حتى تمت إقالته بعد الخسارة الأخيرة والاستعانة مجدداً بالمدرب الوطني الذي ارتبط روحياً بالنادي، فقبل طبيب المهمة وتفوق في المهمة الأولى لإنقاذ الفريق.

وسبق لبدر طبيب اللعب في النادي وكذلك في نادي رأس الخيمة والإمارات قبل أن يعتزل الكرة ويتجه للتدريب من بوابة نادي الإمارات لينتقل لدبا الحصن ويثبت كفاءته التدريبية وقدراته الكبيرة على قيادة الفريق فنياً رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها الفريق في بداية الموسم.

وأكد بدر طبيب أن الفوز الأول جاء بسبب مجهود اللاعبين الكبير داخل أرضية الملعب واتباعهم لتعليمات الجهاز الفني التي قادت الفريق للنقاط الثلاث الأولى مع الدعم الكبير من قبل إدارة النادي التي وفرت الغطاء النفسي والمعنوي لكل أعضاء الفريق قبل اللقاء.