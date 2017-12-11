توقف الدوري.. سؤال محير وعلامات استفهام!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

وضعت فرق «الهواة» علامات استفهام عدة على توقف الدوري بعد 4 جولات فقط، وذلك بسبب تأثير هذا القرار على المنافسة في المرحلة المقبلة لاعتبارات عدة مرتبطة بهبوط المستوى الفني لبعض الفرق، في حين أن التأجيل يصب في مصلحة الفرق الساعية إلى تعديل أوضاعها والاطمئنان إلى الإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة في المباريات الماضية من الدوري.

وقال جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن التوقف يمثل حالة إيجابية لترتيب الأوراق، لكن في الوقت نفسه فإنه يبدو غير جيد بالنسبة للفرق التي كانت تقدم مباريات قوية في الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ضرر كبير عليها، وفي تقديري أن التوقف كان يمكن أن يكون مفيداً في فترة الانتقالات الشتوية، لكن في هذا الوقت فإن القرار غير مبرر.

وأضاف: «لا نعرف أسباب هذا القرار رغم أن برمجة المباريات توضح فترة التوقف بعد الجولة الرابعة، وهناك ملاحظة على عدم توقف الدوري خلال أيام الفيفا، وهو ما يؤدي إلى تأثير في الأندية التي تفقد بعض عناصرها بسبب الالتزام بالمشاركة في المنتخبات الوطنية، وهو ما يعني بكل وضوح أننا لن نقدم على التعاقد مع لاعبين أجانب بصفوف المنتخبات الوطنية».

وأكد بدر صالح، مدرب خورفكان، أن قرار توقف الدوري بعد الجولة الرابعة كان في مصلحة فريقه لأنه كان بحاجة إلى ترتيب أوراقه، إثر التراجع الذي حدث في المرحلة الماضية، في حين أن الفرق التي تعاني من إصابات وسط اللاعبين أمام مرحلة مهمة لمساعدة المصابين على التعافي من الإصابات التي حدثت في المباريات الماضية، مضيفاً أن الشيء السلبي يتمثل في عدم وجود فرصة لخوض مباريات ودية «أثناء التوقف».