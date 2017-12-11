نهائي مونديال الأندية يُعدل برمجة الجولة السادسة

دبي (الاتحاد)

تُلعب مباريات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى، بشكل استثنائي يومي الخميس والجمعة المقبلين 14 و15 ديسمبر، بدلاً عن توقيت لعبها المعتاد في عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت على غرار الجولات الماضية، ويأتي التعديل بداعي احتضان العاصمة أبوظبي مساء السبت المقبل مباراتي المركزين الثالث والرابع ونهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2017 على استاد مدينة زايد الرياضية.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أجرت مسبقاً تعديلاً على موعد مباريات الجولة الثامنة لتلعب يومي 5 و6 يناير المقبل، بدلاً عن موعدها الأولى في 29 و30 ديسمبر، بداعي مشاركة أندية الفجيرة، اتحاد كلباء، بني ياس، العروبة في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة والمقررة في 28 و29 ديسمبر الحالي، وجاء تأهل الرباعي خلال المشاركة في التصفيات التمهيدية لأندية الأولى والتي لعبت على مستوى مجموعتين بنظام الدوري من درو واحد، ليتأهل البطل والوصيف إلى الدور الثاني.