مارادونا يحتفل بصيد «النمور» في الهند

علي معالي (أبوظبي)
أدار مارادونا مدرب الفجيرة مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء من خلف الأسوار، نظراً للعقوبة المفروضة عليه، ومع ذلك لم يهدأ الأسطورة طوال الـ90 دقيقة في توجيه لاعبيه بشكل مستمر والتحدث المستمر مع الجهاز الفني المساعد له.
وبعد انتهاء المباراة طار مارادونا إلى الهند في رحلة خاصة وسريعة لإنهاء بعض الأعمال الخاصة على أن يعود مجدداً لقيادة الفريق خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفي ظل إنهاء هذه الأمور سيحتفل مارادونا مع بعض الأصدقاء في الهند بهذا الانتصار المهم الذي وضع «الذئاب» على قمة الدوري مع فريق بني ياس في مدينة كالكتا الهندية.
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وكانت تعليمات مارادونا للاعبين بين الشوطين، وكأنه غير متفوق في الشوط الأول بهدف، حيث لم يتحدث عن الهدف مطلقاً، وكان تركيزه على ضرورة الحفاظ الكامل على منع أي هدف يهز شباك فريقه خلال الشوط الثاني.
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