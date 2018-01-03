الإمارات ضيف شرف «المربد» الشعري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مهرجان المربد الشعري في العراق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون ضيف شرف دورته الجديدة المزمع عقدها في البصرة، في الفترة بين السابع والعاشر من شهر فبراير المقبل.

وقد رحب اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بهذه المبادرة، واعتبر أنها تأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في حقل الثقافة، حيث كانت هذه العلاقة وما تزال نموذجاً للتفاعل الخصب، لما تتمتع به تجربة البلدين في مجال الإبداع عموماً والشعر، خصوصاً من غنى وثقل وقوة تأثير.

وقد تشكل وفد كبير للمشاركة في المهرجان برئاسة حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وعضوية كل من الشعراء والشاعرات: الهنوف محمد وبروين حبيب وحسن النجار وحمدة خميس وخلود المعلا وشهاب غانم وطلال الجنيبي وعبدالله الهدية وعلي الشعالي.

يفتتح المهرجان بحضور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق من خلال فعالية شعرية يحييها عدد من كبار الشعراء العرب، منهم حبيب الصايغ من الإمارات وأحمد عبد المعطي حجازي من مصر.