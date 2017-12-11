معتصم عبدالله (دبي)

بفارق هدف وحيد، اعتلى بني ياس قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة، متفوقاً على منافسه الفجيرة صاحب المركز الثاني، بنهاية مباريات الجولة الخامسة التي استأنفت نشاط منافسات الهواة بعد توقف دام لنحو أسبوعين، منذ نهاية الجولة الرابعة في 25 نوفمبر الماضي.

وبدا «السماوي» أهم المستفيدين، بنهاية الجولة الخامسة بعدما ضرب بقوة وتخطى مضيفه العربي 5-1، ليعادل أكبر فوز في الموسم الحالي بعد الأول للحمرية أمام مصفوت بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية لانطلاقة المسابقة، ومنحت أفضلية الثنائي الأجنبي الفرنسي نوفيلو الذي سجل هدفين لفريقه، مقابل هدف للنيجيري «البديل» إيباجوا، بجانب ثنائية القائد يوسف جابر، وحبوش صالح، الفرصة لبني ياس للتقدم في سلم الترتيب من المركز الثالث وصولاً إلى الصدارة، برصيد 11 نقطة، متفوقاً بفارق هدف وحيد عن الفجيرة الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وحسم أحمد راشد، لاعب وسط الفجيرة، موقعة قمة الجولة التي جمعت الفجيرة بضيفه اتحاد كلباء، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، وهو الهدف الثاني في سجل نفس اللاعب في الدوري بعد الأول أمام بني ياس 1-1 ضمن الجولة الثالثة، ومهد الهدف الطريق أمام «الذئاب» لتحقيق فوزه الثالث في المسابقة، في الوقت الذي تكبد فيه «النمور» الخسارة الأولى ليتراجع ترتيب الفريق إلى المركز الرابع.

وقاد التونسي شادي الهمامي، دبا الحصن لتسجيل الفوز الأول في سجل الفريق بعد الخسارة في أربع جولات على التوالي، وبدت المفارقة في كون هدف الهمامي هو الأول لدبا الحصن في المسابقة، ليرتقي إلى المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط، رغم احتفاظه بلقب الأضعف هجوماً، في المقابل تراجع الذيد، الذي يعد واحداً من بين فريقين فقط لم يحقق أي فوز في الدوري، إلى المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط أيضاً.