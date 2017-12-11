إعادة افتتاح مطار في تايلاند

بانكوك (د ب أ)

أعادت تايلاند أمس، افتتاح أحد مطاراتها الذي كان قد تضرر بسبب فيضانات عارمة وتم إغلاقه منذ أواخر الأسبوع الماضي صباح أمس، بعد تصريف المياه من مدرج المطار وفحص الأنظمة الأساسية به.

وقال دارون ساينجشاي، المدير العام لإدارة المطارات، إن الخبراء أصلحوا نظام الإنارة للملاحة الجوية والأنظمة ذات الصلة يوم السبت بمطار «ناخون سي تامارات». واختبر المسؤولون قوة المدرج، وتحققوا مما إذا كان مازال في حالة جيدة أم لا. وكان تم إغلاق المطار في السابع من ديسمبر الجاري بعد أن تسببت مياه الفيضانات في غرق نهاية مدرج رقم 19، مما أسفر عن تضرر ستة مصابيح كهربائية، لازمة للملاحة الجوية.

وكانت الفيضانات التي تضرب 11 إقليماً جنوب تايلاند منذ أواخر الشهر الماضي أودت بحياة 22 شخصاً.