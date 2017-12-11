روبوت «سمكة» لرصد معدلات التلوث في مياه أميركا

سان فرانسيسكو (د ب أ)
ابتكر باحثون في الولايات المتحدة روبوتاً جديداً على شكل سمكة يمكنها السباحة في الأنهار والبحيرات لرصد معدلات المضادات الحيوية في المياه وغيرها من الملوثات.
ومن المقرر تجربة النموذج الأولى من الروبوت في بحيرة بالقرب من ولاية ميتشجن الأميركية، حيث ترتفع معدلات التلوث الناجمة عن النشاط الصناعي والزرعي.
|
ويقول الباحث شياوبو تان من جامعة ولاية ميتشجن «إن الفكرة تكمن في تثبيت وحدات استشعار على جسم الروبوتات بحيث يمكنها جمع البيانات من أماكن مختلفة بشكل آلي».
|
والسمكة الآلية الجديدة ليست الروبوت الوحيد الذي يستخدم في مراقبة معدلات التلوث، حيث يوجد روبوت على شكل حوت يراقب معدلات التلوث بأحد خزانات المياه في التبت، كما أن هناك بجعة آلية تقوم بنفس المهمة في خزان مياه باندان في سنغافورة.