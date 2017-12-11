«هونر 7 إكس» هاتف جديد من «هواوي» يباع عبر الإنترنت

بكين (د ب أ)

طرحت شركة الإلكترونيات الصينية «هواوي»، جيلًا جديداً من عائلة «هونر» للهواتف الذكية رخيصة الثمن التي تباع فقط عبر الإنترنت.

يتميز الهاتف الجديد واسمه «هونر 7 إكس» بالشاشة الواسعة والكاميرا المزدوجة، حيث يصل مقاس الشاشة إلى 5.93 بوصة بشدة وضوح قدرها 2160 في 1080 بيكسل. كما يعمل الجهاز بالمعالج «ليرين 659» من إنتاج «هواوي» مع بطاقة ذاكرة وصول عشوائي (رام) بقوة 4 جيجابايت وقرص تخزين سعة 64 جيجابايت. وتتبع الكاميرا الأساسية في الهاتف أحدث الاتجاهات في هذا المجال حيث تحتوي على عدستين واحدة بقوة 16 ميجابيكسل والثانية بقوة 2 ميجابيكسل. كما يمكن استخدام الهاتف لالتقاط الصور السيلفي باستخدام الكاميرا الأمامية التي تصل قوتها إلى 8 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف «هونر 7 إكس» بنظام التشغيل «أندرويد 7.0» وواجهة المستخدم من طراز «إي.إم.يو.آي» الخاصة بشركة «هواوي». وتم طرح الهاتف «هونر 7 إكس» للبيع عبر الإنترنت في العالم منذ بداية الشهر الحالي وبسعر يقل عن 300 يورو.