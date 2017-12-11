الكويت: «أوبك» تدرس مصير خفض الإنتاج قبل يونيو

الكويت (رويترز)

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أمس، إن منظمة أوبك ستدرس قبل يونيو المقبل، إمكانية وضع استراتيجية لكيفية الخروج من اتفاق خفض الإنتاج. وقال الوزير الكويتي «لا تزال هناك اجتماعات كل شهرين للجنة الوزارية التي تراقب الاتفاق لخفض الإنتاج. وسوف يتم فيها وضع دراسة لاحتمال الخروج من الاتفاقية. ستكون موجودة في الاجتماع القادم، قبل يونيو».

واتفقت منظمة أوبك مع منتجين مستقلين بقيادة روسيا على خفض إنتاج البترول حتى نهاية عام 2018 في محاولة لإزالة تخمة المعروض في الأسواق العالمية، وتعزيز أسعار النفط الواهنة. وتجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يونيو، في حين سيعقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لمراقبة الالتزام بالاتفاق في يناير المقبل في عمان.

وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، أمس، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية الخروج من الاتفاق العالمي لخفض إنتاج البترول، وإن الانسحاب النهائي من الاتفاق يجب أن يكون تدريجياً. وأضاف، أن عملية الخروج من الاتفاق قد يستغرق ما بين ثلاثة وستة أشهر اعتماداً على كيفية انتعاش سوق النفط العالمي بحلول ذلك الوقت وعلى حجم الطلب على النفط. وبموجب الاتفاق الحالي يخفض المنتجون حوالى 1.8 مليون برميل يومياً. وتوقع الوزير عصام المرزوق أمس، توازن السوق النفطية في الربع الأخير من 2018 وقال إن الأسعار ستكون في مستوياتها الحالية. وفيما يتعلق باتفاق لاستيراد الغاز العراقي، قال الوزير الكويتي، إن المباحثات تدور حول زيادة واردات الغاز العراقي من 50 مليوناً إلى 200 مليون قدم مكعبة يومياً خلال 10 سنوات. وأوضح أن استيراد الغاز العراقي لن يتم «فوراً» لأن هناك حاجة لمد خط أنابيب جديد وإعداد المرافق اللازمة لعملية نقل الغاز.

وقال المرزوق، إن هناك وعداً من الوزير العراقي بأن تزيد الكميات عن هذا المستوى، مضيفاً أن العمل في مرافئ استيراد الغاز التي دشنتها الكويت يوم الخميس الماضي سيكتمل في نهاية 2019 وبداية 2020 وستكفي المرافئ لسد حاجة البلاد خلال 30 عاماً مقبلة.