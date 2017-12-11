الكويت: «أوبك» تدرس مصير خفض الإنتاج قبل يونيو

الكويت (رويترز)
قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أمس، إن منظمة أوبك ستدرس قبل يونيو المقبل، إمكانية وضع استراتيجية لكيفية الخروج من اتفاق خفض الإنتاج. وقال الوزير الكويتي «لا تزال هناك اجتماعات كل شهرين للجنة الوزارية التي تراقب الاتفاق لخفض الإنتاج. وسوف يتم فيها وضع دراسة لاحتمال الخروج من الاتفاقية. ستكون موجودة في الاجتماع القادم، قبل يونيو».
واتفقت منظمة أوبك مع منتجين مستقلين بقيادة روسيا على خفض إنتاج البترول حتى نهاية عام 2018 في محاولة لإزالة تخمة المعروض في الأسواق العالمية، وتعزيز أسعار النفط الواهنة. وتجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يونيو، في حين سيعقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لمراقبة الالتزام بالاتفاق في يناير المقبل في عمان.
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وقال المرزوق، إن هناك وعداً من الوزير العراقي بأن تزيد الكميات عن هذا المستوى، مضيفاً أن العمل في مرافئ استيراد الغاز التي دشنتها الكويت يوم الخميس الماضي سيكتمل في نهاية 2019 وبداية 2020 وستكفي المرافئ لسد حاجة البلاد خلال 30 عاماً مقبلة.