موانئ دبي العالمية أفضل مشغل للمحطات والموانئ لعام 2017

دبي (الاتحاد)

فازت موانئ دبي العالمية-الإمارات بجائزة مشغل الموانئ والمحطات لعام 2017، من جوائز النقل العربية. وحضر توزيع جوائز النقل العربية نخبة من صناع القرار في الوطن العربي، خلال حفل لتكريم قادة قطاع النقل واللوجيستيات العربي في دبي. وفازت موانئ دبي العالمية-الإمارات بالجائزة لقدرتها على الاستمرار في النمو وتوفير مستويات أداء مرتفعة، والنجاح على الصعيد التجاري، إضافة إلى الالتزام بالاستثمار والتوسع. وتسلم الجائزة عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية- الإمارات.

كما فاز ميناء جبل علي بأفضل محطة حاويات مؤتمتة لعام 2017، وتسلم الجائزة شهاب آل رحمة مدير المشاريع في موانئ دبي العالمية- الإمارات، تقديرا لجهود موانئ دبي العالمية، وجهود دولة الإمارات المتواصلة في وضع معايير عالمية لاستخدام التقنيات والأتمتة في الموانئ.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يشرفنا تكريم موانئ دبي العالمية بجوائز النقل العربية، إنه اعتراف آخر بالدور القيادي لدبي في الشحن والخدمات اللوجستية، وإرساء معايير رائدة وضعتها موانئ دبي العالمية في الوقت الذي تطورت فيه المجموعة من مشغل ميناء محلي إلى محفز للتجارة العالمية»، مضيفا «سنواصل تركيزنا على الكفاءة والتوسع في الأعمال والتفكير بالمستقبل لنكون في المكان والزمان حيث يحتاجنا عملاؤنا».