«الفجيرة الوطني» ينضم إلى منصة ناسداك دبي للمرابحة

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن انضمامه إلى منصة ناسداك دبي للمرابحة، ليصبح أول بنك تقليدي ينضم إلى المنصة منذ إطلاقها في عام 2014.

ويأتي انضمام بنك الفجيرة الوطني إلى المنصة العالمية في أعقاب طرحه «إن بي إف الإسلامي» في عام 2014 وهي ذراعه المصرفية التي تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي قام مؤخراً بتوسيع نطاق خدماته لتشمل مجموعة حلول متكاملة من الخدمات المتوافقة مع الشريعة.

وتركز أولويات البنك الاستراتيجية على تطوير نافذة «إن بي إف» الإسلامي إلى كيان متكامل يضم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة والشركات.

وتمثل منصة ناسداك دبي للمرابحة خطوة إضافية في ذلك الاتجاه، وستلعب دوراً محورياً في تسهيل معاملات التمويل الإسلامي لدى بنك الفجيرة الوطني بشكل فاعل ومبسط.

ومنذ إطلاق المنصة في عام 2014، بلغت قيمة المعاملات المنفذة من خلالها أكثر من 76 مليار دولار.وقال فينس كوك الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «انضمامنا إلى منصة ناسداك دبي للمرابحة، يؤكد التزامنا بتقديم خدمات تمويل إسلامي موثوقة وفعالة لعملائنا.

وأضاف: تكمل المنصة المبتكرة خدماتنا القائمة، حيث نسعى لتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة في هذا المجال، كما تمكن المنصة عملائنا من إجراء المعاملات بسرعة وكفاءة».

من جانبه، قال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي»:«يمثل بنك الفجيرة الوطني، باعتباره مؤسسة مالية بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم خدماتها لدعم الشركات والأفراد، إضافة مهمة إلى منصة المرابحة.