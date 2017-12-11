101.4 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم الأجانب

أبوظبي (وام)

بلغت القيمة السوقية لأسهم المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم الإماراتية نحو 101.4 مليار درهم في شهر نوفمبر الماضي، وذلك وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الأسواق.

ويظهر الرصد الشهري لحركة المستثمرين الأجانب على اختلاف تصنيفاتهم «أجانب، عرب، خليجيون» في سوقي أبوظبي ودبي الماليين ميلهم نحو تنفيذ عمليات جني أرباح طبيعية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على شريحة من الأسهم التي حققت ارتفاعات جيدة في وقت سابق.

وكانت القيمة السوقية لأسهم الأجانب بلغت أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي بعدما قفزت إلى 107.6 مليار درهم وهو ما شجع على تحقيق المكاسب قبل الدخول مرة أخرى إلى الأسواق.

وطبقا للأرقام بلغت قيمة أسهم الأجانب من غير العرب في الأسواق 71.718 مليار درهم خلال شهر نوفمبر في حين وصلت بالنسبة للمستثمرين العرب 6.355 مليار درهم ونحو 23.3 مليار درهم للمستثمرين الخليجيين.

وتفصيلا، على مستوى الأسواق، بلغت القيمة السوقية للأسهم العائدة ملكيتها للأجانب بشكل عام في سوق دبي المالي 42.101 مليار درهم ونحو 4.102 مليار درهم للعرب و13.225 مليار درهم للمستثمر الخليجي في نهاية شهر نوفمبر.

وعلى الجانب الآخر من الصورة فقد بلغت قيمة ملكية الأجانب من غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية 29.617 مليار درهم ونحو 2.252 مليار درهم للعرب في حين وصلت ملكية المستثمرين من دول الخليج العربي 10.75 مليار درهم.

يشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الأجانب واصلت ارتفاعها في الفترة من يونيو وحتى أكتوبر من العام الجاري قبل أن تقرر هذه الشريحة من المستثمرين جني الأرباح والعودة مجددا إلى الأسواق بعد شراء أسهم العديد من الشركات المتداولة بأسعار مغرية.