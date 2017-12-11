الأسهم المحلية تقاوم جني الأرباح وتتمسك بالارتفاع

حاتم فاروق (أبوظبي)

قاومت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، عمليات بيع لجني الأرباح، وأغلقت قرب مستوياتها للجلسة السابقة، متأثرة بدخول سيولة شرائية جديدة استهدفت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة من خلال تعاملات المؤسسات والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع وصول الأسعار لمستويات مغرية، تزامناً مع حالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين الأفراد مع نجاح عملية الاكتتاب في شركة «أدنوك للتوزيع».

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، نحو 571.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 374.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4384 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 68 شركة مدرجة، ارتفع منها 33 سهماً، فيما تراجعت أسعار 25 سهماً، وظلت أسعار 10 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.42% ليغلق عند مستوى 4294 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 113.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 137.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 924 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 18 سهماً، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فنجح في التماسك عند مستوياته السابقة بفعل تعاملات إيجابية طالت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة، على الرغم من عمليات جني الأرباح التي استهدفت الأسهم التي ارتفعت أسعارها خلال الجلسات الماضية، ليغلق المؤشر على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.06% عند مستوى 3395 نقطة مختبراً مستويات مهمة، حيث تم التعامل على أكثر من 261.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 434.4 مليون درهم، بعدد صفقات 3460 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 15 سهماً، فيما تراجعت أسعار 17 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتعليقاً علي أداء الأسواق المالية المحلية، قال جمال عجاج مدير عام شركة الشرهان للأسهم والسندات، إن الأسهم المحلية تعرضت خلال جلسة أمس، إلى ضغوط بيع بغرض جني أرباح، خصوصاً على الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، إلا أن المؤشرات عدلت من أوضاعها من خلال أوامر شراء استهدفت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة والتي وصلت لمستويات سعرية مغرية.

وأضاف عجاج أن الحالة النفسية الإيجابية للمستثمرين كانت المساهم الرئيسي في تعديل مسار المؤشرات للتحول إلى المنطقة الخضراء، متأثرة بدخول سيولة شرائية جديدة من خلال تعاملات إيجابية قامت بها المؤسسات والمستثمرون الأجانب، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي للأسهم المحلية خلال الجلسات المقبلة، بفعل حالة التفاؤل التي تزامنت مع نجاح الأسواق في استيعاب الطروحات الجديدة. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «دانة غاز» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، متأثراً بموافقة محكمة استئناف الشارقة على الطلب المقدم من شركة «دانة غاز» برفع أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة الابتدائية بتاريخ 17 ديسمبر 2017 للمشاركة في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الإنجليزية فيما يخص صكوك الشركة.

وأنهى السهم تداولات الجلسة مرتفعاً عند مستوى 0.72 درهم بعدما تم العامل على أكثر من 70.1 مليون سهم، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 49.6 مليون درهم، رابحاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق.