«مالية الوطني» تناقش قانون ربط «الميزانية العامة» والميزانيات الاتحادية المستقلة

دبي (وام)
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع - مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من..
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وقال سالم عبدالله الشامسي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مواد مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 والمحال إليها من المجلس بصفة الاستعجال واطلعت على تقارير لجان المجلس الدائمة وفق اختصاصها بشأن ميزانية الوزارات المختلفة.
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