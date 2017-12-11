«مالية الوطني» تناقش قانون ربط «الميزانية العامة» والميزانيات الاتحادية المستقلة



تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017 دبي (وام) واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع - مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من.. عبدالعزيز عبدالله الزعابي - مقرر اللجنة لهذا الاجتماع - والدكتور محمد عبدالله المحرزي والدكتور سعيد عبدالله المطوع وأحمد يوسف النعيمي. وقال سالم عبدالله الشامسي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مواد مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 والمحال إليها من المجلس بصفة الاستعجال واطلعت على تقارير لجان المجلس الدائمة وفق اختصاصها بشأن ميزانية الوزارات المختلفة. لافتا إلى أنه تم دراسة تقارير اللجان والخروج منها باستفسارات تم إرسالها لممثلي الحكومة لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة. وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون. ... المزيد