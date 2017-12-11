«أبوظبي للأوراق المالية» يوظف بنيته التقنية لدعم اكتتاب «أدنوك للتوزيع»

أبوظبي (الاتحاد)

وظّف سوق أبوظبي للأوراق المالية، كامل إمكاناته وبنيته التحتية التقنية المتقدمة لدعم الطرح الأولي للاكتتاب على أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، والتي سيبدأ التداول على أسهمها في السوق اعتباراً من 13 ديسمبر الجاري.

وأكد حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة السوق، على المكانة الهامة التي يحظى بها السوق كوجهة مفضلة للإدراج، في ظل مستويات التنافسية العالية التي يوفرها للشركات المدرجة.

وقال: وصل عدد المستثمرين المسجلين في السوق منذ إنشائه وحتى 7 ديسمبر نحو 965 ألف مستثمر، شكل المستثمرون المؤسساتيون منهم 7627 مستثمراً مؤسسياً، بينهم 5660 مستثمراً مؤسسياً أجنبياً، أي ما نسبته نحو 75% من إجمالي عدد المستثمرين المؤسساتيين في السوق.

وأشار إلى أهمية هذا الاكتتاب ودوره في استقطاب شريحة أكبر من المستثمرين الباحثين في قطاع التجزئة والخدمات البترولية عن فرص لاستثمار مدخراتهم في بيئة استثمارية جاذبة.