دراسة: العلامات التجارية تدرك فرص البيانات

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة كريتيو لتكنولوجيا التسويق التجاري، أمس بيانات من دراسة جديدة أجرتها بالتعاون من فوربس إنسايتس تحت عنوان «فرص البيانات التجارية: دور العلاقات التعاونية في تعزيز قطاع التجارة».

وكشفت الدراسة أن العلامات التجارية وتجار التجزئة على إدراك تام بالفرص والإمكانيات التي تقدمها البيانات وينظرون إلى العلاقات التعاونية والممتلكات المشتركة كوسيلة فعالة في تلبية احتياجات العملاء بصورة أفضل ولتعزيز قيمة الدوافع والقدرة التنافسية.

وقال بروس روجرز، الرئيس التنفيذي للرؤى في فوربس: «على الرغم من التغييرات الكبيرة التي تشهدها صناعة التجزئة، فقد لمسنا بأن العلامات التجارية الكبرى والصغيرة على حد سواء تعي أهمية البيانات الضخمة، ولذا فإنها تبذل جهوداً حثيثة من أجل تعزيز البيانات بحوزتهم، ويستكشفون فرص العمل بالتعاون مع الجهات الأخرى من أجل كسب المزيد من المزايا.

تعتبر البيانات خلال هذا الوقت عاملاً هاماً في تحقيق التوازن، ويتفق على ذلك كافة كبار المديرين التنفيذيين ويرون بأنّ اعتماد نهج مشترك يعد المفتاح وله اليد العليا في كسب حصة كبيرة من وقت الزبون واهتمامه وإنفاقه».