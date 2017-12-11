دراسة: العلامات التجارية تدرك فرص البيانات

دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة كريتيو لتكنولوجيا التسويق التجاري، أمس بيانات من دراسة جديدة أجرتها بالتعاون من فوربس إنسايتس تحت عنوان «فرص البيانات التجارية: دور العلاقات التعاونية في تعزيز قطاع التجارة».
وكشفت الدراسة أن العلامات التجارية وتجار التجزئة على إدراك تام بالفرص والإمكانيات التي تقدمها البيانات وينظرون إلى العلاقات التعاونية والممتلكات المشتركة كوسيلة فعالة في تلبية احتياجات العملاء بصورة أفضل ولتعزيز قيمة الدوافع والقدرة التنافسية.
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تعتبر البيانات خلال هذا الوقت عاملاً هاماً في تحقيق التوازن، ويتفق على ذلك كافة كبار المديرين التنفيذيين ويرون بأنّ اعتماد نهج مشترك يعد المفتاح وله اليد العليا في كسب حصة كبيرة من وقت الزبون واهتمامه وإنفاقه».