«مواصفات»: فرق تخصصية لإطلاق خطة عمل «الاعتماد الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تشكيل فرق عمل تخصصية من الخبراء على المستوى الاتحادي تضم كفاءات وطنية من المواطنين والمقيمين في الدولة، لتبني منظومة موحدة للجودة في المختبرات الطبية، وفق أبرز المعايير العالمية، واعتماد نموذج اتحادي للإجراءات والممارسات يتوافق مع أهم الممارسات الدولية، تمهيداً لإطلاق خدمة الاعتماد، ضمن خطة عمل نظام الاعتماد الوطني.

جاء ذلك، على هامش تنظيم الهيئة، أمس، في العاصمة أبوظبي، ورشة تأهيلية لمقيمين من الخبراء على مستوى الإمارات، استهدفت تأهيل كوادر وكفاءات محلية من المواطنين والمقيمين في الدولة على تقييم المختبرات الطبية فنياً، حسب متطلبات مواصفة «أيزو 15189» التي تستخدمها المختبرات لإعداد أنظمة الجودة وتقييم كفاءتها.

وقالت الدكتورة رحاب فرج العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني في «مواصفات»، إن الورشة حضرها نحو 25 مشاركاً، يمثلون القطاع الحكومي في الدولة، ينتمون إلى قطاع الخدمات الصحية في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، ومستشفيات تابعة لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، التي تديرها وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركة الخدمات الصحية بأبوظبي- صحة، وممثلين عن القطاع الصحي لشركة مبادلة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وهيئة الصحة في دبي، وعيادات بلدية خورفكان فضلاً عن خبراء من جامعة الإمارات إضافة إلى ممثلين من مؤسسات القطاع الخاص.

وأكدت ، أن تنظيم الورشة التدريبية جاء انطلاقاً من مجالات التعاون بين نظام الاعتماد الوطني (ENAS) ومركز الاعتماد الخليجي (GAC)، في إطار توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتوفرة في المنطقة والمواءمة بين الإجراءات والممارسات، في مسعى للخروج بأفضل نتائج في ضوء أبرز الممارسات العالمية، إذ أن الورشة تعقد في وجود كفاءات إقليمية ودولية من مركز الاعتماد الخليجي، ومركز الاعتماد والمواصفات الماليزي.

وأوضحت أن الورشة التدريبية ستستمر لثلاثة أيام، يتخللها يوماً للتدريب الميداني على متطلبات وطرق التقييم، والتي ستنظم ضمن زيارة لفريق الخبراء والمتدربين إلى أحد المختبرات الطبية المعتمدة في الدولة، إذ يعد البرامج بمثابة الخطوة الأولى في خطة تأهيل الكوادر الوطنية والمحلية لتشكيل قاعدة بيانات يتم المشاركة بها مع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة كمركز الاعتماد الخليجي.