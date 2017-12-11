«مواصفات»: فرق تخصصية لإطلاق خطة عمل «الاعتماد الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)
تعتزم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تشكيل فرق عمل تخصصية من الخبراء على المستوى الاتحادي تضم كفاءات وطنية من المواطنين والمقيمين في الدولة، لتبني منظومة موحدة للجودة في المختبرات الطبية، وفق أبرز المعايير العالمية، واعتماد نموذج اتحادي للإجراءات والممارسات يتوافق مع أهم الممارسات الدولية، تمهيداً لإطلاق خدمة الاعتماد، ضمن خطة عمل نظام الاعتماد الوطني.
جاء ذلك، على هامش تنظيم الهيئة، أمس، في العاصمة أبوظبي، ورشة تأهيلية لمقيمين من الخبراء على مستوى الإمارات، استهدفت تأهيل كوادر وكفاءات محلية من المواطنين والمقيمين في الدولة على تقييم المختبرات الطبية فنياً، حسب متطلبات مواصفة «أيزو 15189» التي تستخدمها المختبرات لإعداد أنظمة الجودة وتقييم كفاءتها.
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وأكدت ، أن تنظيم الورشة التدريبية جاء انطلاقاً من مجالات التعاون بين نظام الاعتماد الوطني (ENAS) ومركز الاعتماد الخليجي (GAC)، في إطار توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتوفرة في المنطقة والمواءمة بين الإجراءات والممارسات، في مسعى للخروج بأفضل نتائج في ضوء أبرز الممارسات العالمية، إذ أن الورشة تعقد في وجود كفاءات إقليمية ودولية من مركز الاعتماد الخليجي، ومركز الاعتماد والمواصفات الماليزي.
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