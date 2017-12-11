«الاقتصاد» تبحث تعزيز سياسات الملكية الفكرية في الجامعات

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل حول سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمعاهد البحثية، بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وبالتعاون مع مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع للجامعة الأميركية في الشارقة التي استضافت الورشة.
وبحثت الورشة سبل تعزيز مناخ الابتكار والملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والدور الرئيسي الذي تؤديه الجامعات في تبني سياسات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع المخترعين، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال، في ضوء مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
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وألقى الشحي الضوء على أبرز ملامح تطور منظومة الملكية في دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، والمساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع يقوم على أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية دوراً محورياً، مشيراً إلى أن قطاع الملكية الفكرية يمثل ركيزة رئيسية في هذا المسار.
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