بعثة «مجلس التعاون» في فيينا تشارك في المنتـدى الاقتصــادي العربي النمسـاوي



تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017 فيينا (وام) شاركت البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا، بأعمال «المنتدى الاقتصادي العربي - النمساوي التاسع» الذي تنظمه غرفة التجارة العربية - النمساوية، بحضور رئيس جمهورية النمسا السابق هاينز فيشر. وأقيم بالتزامن مع المنتدى معرض مصاحب للتقنيات والأنظمة الحديثة في مجال التجارة والاقتصاد. ويهدف المنتدى إلى التعريف بالوضع الراهن للطاقة والتوقعات المستقبلية لاتجاهات هذا القطاع، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في المجالات الاقتصادية بشتى أنواعها، ودورها المهم في التغلب على المصاعب والتحديات التي تواجه المستثمرين. ويناقش المنتدى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي بين جمهورية النمسا والدول العربية. ويشكل المنتدى فرصة للمسؤولين والمستثمرين المشاركين لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك بينهم، والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة في سبيل رفع جودة المنتجات التجارية.