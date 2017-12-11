آل صالح: الإمارات تجدد التزامها بمبادئ التجارة العالمية

بوينس آيرس (وام)

شاركت الإمارات بوفد اقتصادي رفيع المستوى في الاجتماع التشاوري للبنك الإسلامي للتنمية الذي عقد أمس الأول، عشية انعقاد المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انطلق أمس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري.

وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وضم عدداً من ذوي الشأن الاقتصادي في الدولة، بهدف توضيح وجهة نظر الدولة في القضايا التي سيتم طرحها خلال المؤتمر.

كما شارك في الاجتماع جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعبدالسلام آل علي مدير المكتب التمثيلي لدولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية بوزارة الاقتصاد.

وأكد عبدالله بن أحمد آل صالح، في كلمة له خلال الاجتماع، أن البنك الإسلامي للتنمية يبذل جهوداً متميزة وبناءة من خلال مشاركته الدائمة في الاجتماعات المنعقدة على هامش المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية منذ انطلاقتها الأولى.

وشدد على حرص الدولة من خلال المشاركة في أعمال هذا المؤتمر على تجديد التزامها بمبادئ المنظمة ودعمها لاتفاقياتها، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه، ينبغي أن نواصل وضع البعد الإنمائي في صميم برنامج المفاوضات، لأنه من دون إعطاء الاعتبار اللازم لهذا البعد، فلن تتمكن المنظمة من الوفاء بالعديد من البنود والاستحقاقات المدرجة في جدول أعمالها، ويحتمل أن يتم تحويل مسار المفاوضات التجارية إلى منتديات أخرى غير المنظمة.