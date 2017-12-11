آل صالح: الإمارات تجدد التزامها بمبادئ التجارة العالمية

بوينس آيرس (وام)
شاركت الإمارات بوفد اقتصادي رفيع المستوى في الاجتماع التشاوري للبنك الإسلامي للتنمية الذي عقد أمس الأول، عشية انعقاد المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انطلق أمس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري.
وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وضم عدداً من ذوي الشأن الاقتصادي في الدولة، بهدف توضيح وجهة نظر الدولة في القضايا التي سيتم طرحها خلال المؤتمر.
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وأكد عبدالله بن أحمد آل صالح، في كلمة له خلال الاجتماع، أن البنك الإسلامي للتنمية يبذل جهوداً متميزة وبناءة من خلال مشاركته الدائمة في الاجتماعات المنعقدة على هامش المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية منذ انطلاقتها الأولى.
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