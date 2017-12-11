«فام القابضة» تبدأ إنشاء «المهرة السياحي» في رأس الخيمة

دبي (الاتحاد)

بدأت شركة «فام القابضة» أعمال الإنشاء في منتجع المهرة السياحي الواقع في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، حيث يقوم المنتجع على مساحة 126 ألف قدم مربعة، وتبلغ قيمته الاستثمارية 450 مليون درهم، ويتوقع افتتاحه مطلع 2021. ويعد المنتجع أحد أحدث المشروعات التي تطورها الشركة في رأس الخيمة، حيث يبعد مسافة 45 دقيقة فقط عن دبي، ويتضمن 548 غرفة، وحمام سباحة فاخرا، وصالة خاصة للياقة البدنية، وناديا رياضيا وسبا، ليشكل المنتجع إضافة جديدة لجزيرة المرجان التي تحتفظ بمجموعة من المنتجعات والعقارات الفاخرة.

وأكد الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة «فام القابضة»، أن الشركة تسعى وبقوة إلى التوسع في مجال الاستثمار العقاري من خلال الاستفادة من فرص النمو المتاحة في الإمارات.

وقال إن «تطوير منتجع المهرة في جزيرة المرجان، يأتي بهدف تأمين احتياجات القطاع السياحي في رأس الخيمة بشكل خاص والإمارات بشكل عام، خاصة وأنه يشهد حالياً نسبة نمو ملحوظة، بعد أن أصبحت الدولة وجهة سياحية يقصدها مئات السياح والزوار سنوياً. ولعل أكثر ما يميز المنتجع الجديد، أنه مستلهم من طبيعة البيئة المحلية المحيطة به». وأضاف «قيام فام القابضة بتطوير هذا المنتجع، فيه دليل على النمو المستمر لأعمال الشركة، وفيه إشارة إلى طبيعة فرص النمو المتوفرة في الإمارات، وهو ما يقوي من أسس القطاع العقاري فيها». وبين فيصل موسى أن جزيرة المرجان، أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في إمارة رأس الخيمة، بسبب ما تحتفظ به من منتجعات ومبان عقارية فخمة، قادرة على تلبية احتياجات زوار الجزيرة الجديدة».

وأكد أن مضي فام القابضة في تطوير منتجع المهرة، فيه تعزيز لنقاط قوة الشركة وصلابة أعمالها، مشيراً في الوقت نفسه، إلى بدء أعمال الإنشاء في المنتجع.

وقال «بعد نجاح «فام القابضة» في الاستحواذ على 126 ألف قدم، بدأت العمل على إنشاء المشروع والذي نتوقع أن يكون جاهزاً بحلول 2021».