«فام القابضة» تبدأ إنشاء «المهرة السياحي» في رأس الخيمة

دبي (الاتحاد)
بدأت شركة «فام القابضة» أعمال الإنشاء في منتجع المهرة السياحي الواقع في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، حيث يقوم المنتجع على مساحة 126 ألف قدم مربعة، وتبلغ قيمته الاستثمارية 450 مليون درهم، ويتوقع افتتاحه مطلع 2021. ويعد المنتجع أحد أحدث المشروعات التي تطورها الشركة في رأس الخيمة، حيث يبعد مسافة 45 دقيقة فقط عن دبي، ويتضمن 548 غرفة، وحمام سباحة فاخرا، وصالة خاصة للياقة البدنية، وناديا رياضيا وسبا، ليشكل المنتجع إضافة جديدة لجزيرة المرجان التي تحتفظ بمجموعة من المنتجعات والعقارات الفاخرة.
وأكد الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة «فام القابضة»، أن الشركة تسعى وبقوة إلى التوسع في مجال الاستثمار العقاري من خلال الاستفادة من فرص النمو المتاحة في الإمارات.
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وأكد أن مضي فام القابضة في تطوير منتجع المهرة، فيه تعزيز لنقاط قوة الشركة وصلابة أعمالها، مشيراً في الوقت نفسه، إلى بدء أعمال الإنشاء في المنتجع.
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