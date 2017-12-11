كأس العالم يشعل سباق حجوزات الطيران إلى روسيا

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أشعلت مشاركة أربعة منتخبات عربية في كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا، سباق حجوزات الطيران من دولة الإمارات التي تشكل محوراً رئيسياً للسفر في المنطقة، وذلك قبل انطلاق الحدث العالمي بأكثر من ستة أشهر، بحسب مسؤولين في شركات الطيران والسياحة بالدولة.

وفور إعلان نتائج قرعة كأس العالم الذي سيقام خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018، بادرت شركات سياحية في الدولة بالإعداد مبكراً لبرامج رحلات خاصة لحضور المباريات، وحجز رحلات طيران كاملة من دبي لحسابها استعداداً للطلب الضخم المتوقع خلال البطولة التي تشارك فيها منتخبات المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وتونس.

وقالت مصادر في شركات سياحية إنها بدأت تتلقى استفسارات ضخمة من المقيمين حول برامجها لكأس العالم، والتعرف على أسعار التذاكر وعروض الإقامة خلال البطولة، متوقعة أن تشهد الأسابيع المقبلة سباقاً بين الشركات السياحية للإعلان عن البرامج السياحية لروسيا متضمنة تذاكر الطيران والانتقالات الداخلية وتذاكر دخول لمباراة واحدة أو اثنتين على الأقل ضمن برامج مدتها أسبوع.

وقال المدير العام لـ «شركة بالحصا للسياحة والسفر»، ناروز سركيس، إن الشركات السياحية بدأت تخاطب الأياتا للحصول على تذاكر مضمونة لمباريات كأس العالم خاصة للمنتخبات العربية، وذلك لتضمينها في البرامج التي يتم إعدادها حالياً، مشيراً إلى تلقي الشركة العديد من الاستفسارات من الزبائن حول بطولة كأس العالم.