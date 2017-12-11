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ناقلات اقتصادية تزيد وجهاتها وشركات سياحية تتلقى طلبات كبيرة

كأس العالم يشعل سباق حجوزات الطيران إلى روسيا

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تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أشعلت مشاركة أربعة منتخبات عربية في كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا، سباق حجوزات الطيران من دولة الإمارات التي تشكل محوراً رئيسياً للسفر في المنطقة، وذلك قبل انطلاق الحدث العالمي بأكثر من ستة أشهر، بحسب مسؤولين في شركات الطيران والسياحة بالدولة.

وفور إعلان نتائج قرعة كأس العالم الذي سيقام خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018، بادرت شركات سياحية في الدولة بالإعداد مبكراً لبرامج رحلات خاصة لحضور المباريات، وحجز رحلات طيران كاملة من دبي لحسابها استعداداً للطلب الضخم المتوقع خلال البطولة التي تشارك فيها منتخبات المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وتونس.

وقالت مصادر في شركات سياحية إنها بدأت تتلقى استفسارات ضخمة من المقيمين حول برامجها لكأس العالم، والتعرف على أسعار التذاكر وعروض الإقامة خلال البطولة، متوقعة أن تشهد الأسابيع المقبلة سباقاً بين الشركات السياحية للإعلان عن البرامج السياحية لروسيا متضمنة تذاكر الطيران والانتقالات الداخلية وتذاكر دخول لمباراة واحدة أو اثنتين على الأقل ضمن برامج مدتها أسبوع.

وقال المدير العام لـ «شركة بالحصا للسياحة والسفر»، ناروز سركيس، إن الشركات السياحية بدأت تخاطب الأياتا للحصول على تذاكر مضمونة لمباريات كأس العالم خاصة للمنتخبات العربية، وذلك لتضمينها في البرامج التي يتم إعدادها حالياً، مشيراً إلى تلقي الشركة العديد من الاستفسارات من الزبائن حول بطولة كأس العالم.

وأوضح سركيس أن الناقلات الاقتصادية وخاصة فلاي دبي والعربية للطيران ستحظى بنسبة كبيرة من الطلب خاصة أن هذه الناقلات تسير رحلات مباشرة إلى عدد من الوجهات في روسياً فضلا عن شبكتها التي تربط مصر والسعودية بمطارات دبي والشارقة ورأس الخيمة، الأمر الذي سيسهم في زيادة الطلب عليها من السوقين المصري والسعودي نتيجة رغبة جماهير البلدين في حضور مباريات المنتخبين في كأس العالم. ... المزيد
     
 

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