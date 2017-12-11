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نصحت المسافرين بإتمام إجراءات سفرهم مبكراً

«الاتحاد للطيران» تنقل 1.25 مليون ضيف خلال «موسم العطلات»

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تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تتوقع شركة الاتحاد للطيران نقل 1.25 مليون ضيف على متن طائراتها على امتداد شبكة الوجهات خلال موسم العطلات الذي يمتد بين 12 ديسمبر إلى 5 يناير. وقدمت الشركة مع اقتراب فترة ذروة السفر الخاصة بأعياد الميلاد ونهاية العام إلى المسافرين عدداً من نصائح وتنبيهات السفر لتوفير الوقت.

ونصحت الشركة المسافرين بإتمام إجراءات السفر المبكر، حيث يتوافر إتمام إجراءات السفر المبكر في مركز دبي للسفر وفي مدينة العين وفي مباني الركاب بإمارة أبوظبي. يجب على الضيوف الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي قبل ثلاث ساعات على الأقل من المغادرة مع الأخذ في الاعتبار وقت المرور الإضافي.

إتمام إجراءات السفر للعائلات

واضافت في كل صباح في مبنى الركاب رقم 3 خلال الفترة ما بين 12 و24 ديسمبر، ستتوافر منطقة مخصصة «لإتمام إجراءات السفر للعائلات» للضيوف الذين يسافرون مع أطفال أو رضع.

كما سيتوافر موظفون إضافيون للاتحاد للطيران في الموقع لتوفير المساعدة وسوف تضمن اللافتات الإضافية تجربة مطار سلسة. وتابعت: يتوافر إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية لغير رحلات الولايات المتحدة الأميركية قبل ثلاث ساعات من المغادرة ويتم إغلاقه قبل ساعة من المغادرة. ويجب على الضيوف المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من المغادرة والذهاب إلى مرفق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قبل 90 دقيقة على الأقل من المغادرة. ويتم إغلاق الصعود على الطائرة لجميع رحلات الاتحاد للطيران المغادرة قبل 20 دقيقة للضيوف في جميع الدرجات. ... المزيد
     
 

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