«الاتحاد للطيران» تنقل 1.25 مليون ضيف خلال «موسم العطلات»

أبوظبي (الاتحاد)

تتوقع شركة الاتحاد للطيران نقل 1.25 مليون ضيف على متن طائراتها على امتداد شبكة الوجهات خلال موسم العطلات الذي يمتد بين 12 ديسمبر إلى 5 يناير. وقدمت الشركة مع اقتراب فترة ذروة السفر الخاصة بأعياد الميلاد ونهاية العام إلى المسافرين عدداً من نصائح وتنبيهات السفر لتوفير الوقت.

ونصحت الشركة المسافرين بإتمام إجراءات السفر المبكر، حيث يتوافر إتمام إجراءات السفر المبكر في مركز دبي للسفر وفي مدينة العين وفي مباني الركاب بإمارة أبوظبي. يجب على الضيوف الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي قبل ثلاث ساعات على الأقل من المغادرة مع الأخذ في الاعتبار وقت المرور الإضافي.

إتمام إجراءات السفر للعائلات

واضافت في كل صباح في مبنى الركاب رقم 3 خلال الفترة ما بين 12 و24 ديسمبر، ستتوافر منطقة مخصصة «لإتمام إجراءات السفر للعائلات» للضيوف الذين يسافرون مع أطفال أو رضع.