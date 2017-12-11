«تنظيم الاتصالات» تفوز بجائزتين في مسابقة «الأفكار البريطانية»

دبي (الاتحاد)

فازت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بجائزتين في مسابقة الأفكار البريطانية التي أقيمت بمدينة ستراتفورد في المملكة المتحدة، وشهدت مشاركة قوية لوفود وجهات حكومية عديدة من مختلف أرجاء العالم.

وفازت الهيئة بجائزة المستوى الذهبي في إدارة الأفكار والابتكار عن تطبيق أفضل المعايير والممارسات التي تساهم في طرح وتبني الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى حلول عملية ومجدية تنعكس إيجاباً على بيئة العمل من حيث تحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة وتقليل التكلفة. ومن منطلق حرص الهيئة على تسخير التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع، تم تكريم الهيئة ضمن أفضل 3 أفكار مبتكرة في مجال الخدمة المجتمعية عن مبادرة «هُتاف» التي تم إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع نادي العين الرياضي الثقافي لخدمة أصحاب الهمم من المكفوفين، حيث تم تنفيذ هذه المبادرة من قبل إدارة الطيف الترددي.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير الهيئة العام لتنظيم قطاع الاتصالات: «يشكل الفوز تتويجاً لجهود الهيئة ومبادراتها المستمرة في دعم ونشر ثقافة الابتكار في جميع مفاصل العمل الحكومي وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بهذا الشأن. ونتطلع في الهيئة إلى تسخير كافة التقنيات الذكية والحلول الحديثة لخدمة أهداف الهيئة المتمثلة في الارتقاء المستمر بسوية قطاع الاتصالات في الدولة والحفاظ على المكتسبات الكبيرة التي تحققت محليا وعالميا».

وأضاف: «كما نولي في الهيئة أهمية كبيرة لموضوع المسؤولية المجتمعية وجهودها الرامية إلى تمكين جميع فئات المجتمع وتحديداً ذوي الهمم».