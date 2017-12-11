معرض المنتجات الصينية يفتح أبوابه في دبي

دبي (الاتحاد)
افتتح ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي» الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير، معرض الصين للحياة المنزلية بدبي أمس.
وأظهر المعرض الذي يستمر حتى 12 من ديسمبر الجاري، نموا قويا بمشاركة أكثر من 2500 عارض لمنتجات المنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء والأجهزة والإضاءة والأثاث والإلكترونيات المنزلية. كما شهدت فعاليات الافتتاح حضور حضور «لي لينغ بينغ»، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي وشياو مينغ ليو مدير لجنة بلدية هانغتشو للتجارة بالصين.
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وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدي «إم أورينت» الدولية للمعارض» إن الثقة التي غرسناها على مر السنين تثمر الآن، فقد شهدنا زيادة ملحوظة بلغت أكثر من 45% في مشاركة العارضين هذا العام. من ناحية أخرى، فإن فهمنا للمنطقة قد طور القيمة التي نقدمها لزائرينا الذين يبحثون عن منتجات عالية الجودة».
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