معرض المنتجات الصينية يفتح أبوابه في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي» الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير، معرض الصين للحياة المنزلية بدبي أمس.

وأظهر المعرض الذي يستمر حتى 12 من ديسمبر الجاري، نموا قويا بمشاركة أكثر من 2500 عارض لمنتجات المنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء والأجهزة والإضاءة والأثاث والإلكترونيات المنزلية. كما شهدت فعاليات الافتتاح حضور حضور «لي لينغ بينغ»، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي وشياو مينغ ليو مدير لجنة بلدية هانغتشو للتجارة بالصين.

وتأتي نسخة دبي لمعرض الصين للحياة المنزلية مع تطوير ملحوظ لضمان إتاحة المنتجات ذات الجودة العالية مع إمكانية اللقاء المباشر مع المصنعين الصينيين، إلى جانب وجود أكثر من 100.000 منتج تحت مظلة مصادر واحدة. ويشهد الحدث هذا العام تزايدا في عدد الزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات والسعودية والكويت وعمان ولبنان في إشارة لتزايد الطلب وزيادة حجم التجارة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدي «إم أورينت» الدولية للمعارض» إن الثقة التي غرسناها على مر السنين تثمر الآن، فقد شهدنا زيادة ملحوظة بلغت أكثر من 45% في مشاركة العارضين هذا العام. من ناحية أخرى، فإن فهمنا للمنطقة قد طور القيمة التي نقدمها لزائرينا الذين يبحثون عن منتجات عالية الجودة».

وقال تشانغ جيان جون، مدير عام شانغهاي تشانج تشاو للاستيراد والتصدير «تعد منطقة الشرق الأوسط سوقا متناميا بالنسبة لنا وكمشاركين في فعاليات معرض المنتجات الصينية بدبي هومليف دبي لأكثر من 5 أعوام، فإننا شهدنا نموا هائلا في بناء أعمالنا في المنطقة.