تأسيس أول معهد للطباعة «ثلاثية الأبعاد» في دبي

دبي (الاتحاد)

تشهد دبي تأسيس معهد إيمنسا للطباعة ثلاثية الأبعاد (I3DPI)، لتوفير التدريب الذي يركز على الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تعرف باسم «التصنيع المضاف». وينظم معهد 22 دورة متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وتتراوح من المستوى الأساسي إلى أكثر المستويات تقدمًا في القطاع والمواضيع التي تتناول تطبيقات محددة.

وتشمل الدورات التي سيتم تقديمها «مقدمة إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد» و«المواد المستخدمة في الطباعة» و«التصميم المعماري للطباعة ثلاثية الأبعاد» وعمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتخصصة في مجال SLS و«الابتكار في الطباعة ثلاثية الأبعاد» و«تحسين تصميم البنية» و«دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصناعة التقليدية» و«الأبعاد الاقتصادية للطباعة ثلاثية الأبعاد»، إضافة إلى دورات عديدة أخرى.

ويشرف على الدورات مجموعة محاضرين ومدربين في الإمارات، إضافة إلى خبراء زائرين من مختلف أنحاء العالم. وسيكون المعهد منصة مفتوحة، وسيقيم دورات من قبل مؤسسات دولية، إضافة إلى دورات معتمدة خاصة بها، فضلاً عن دورات موجهة للمهنيين، كما سيرتبط بعلاقات تعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال فهمي الشوا الرئيس التنفيذي لمختبرات إيمنسا للتكنولوجيا، إنه تم تأسيس المعهد لدعم التقدم المحرز في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى المنطقة، من خلال توفير الفرص لتعزيز مهارات المختصين فيها، وصقل مهاراتهم ودعم فرصهم الوظيفية، واكتساب فهم لكيفية دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات التصنيع التقليدية. علاوة على ذلك، سيكتسب هؤلاء قاعدة صلبة من المعرفة لدفع الابتكار في المستقبل. ونأمل أن يصبح المعهد نقطة مرجعية لأي شخص يتطلع إلى توسعة نطاق معرفته المهنية ومهارته في الطباعة ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء المنطقة». وإلى جانب مجموعة شاملة من الدورات، سيدعم المعهد سوق العمل وسيوفر فرص التعارف للخريجين والمهنيين الذين يتطلعون للعب أدوار رائدة في هذا القطاع، إضافة إلى دعم الشركات التي تبحث عن موظفين جدد يمتلكون المعرفة والخبرة في هذا المجال. وخلال المرحلة الثانية من المبادرة، سيعزز المعهد مكانته ليكون واحدًا من أهم معاهد الطباعة ثلاثية الأبعاد في المنطقة، من خلال إطلاق بوابة للتعليم الإلكتروني لتسهيل نشر المهارات والمعرفة للقطاع بأكمله.