البستاني: 3 حالات بعقود التأمين السارية تحدد من يسدد «المضافة»

يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الضريبة المضافة على عقود ووثائق التأمين السارية سيتم احتسابها على أساس المدة ابتداء من أول يناير وحتي انتهاء فترة الوثيقة، لافتاً إلى أنه لا استثناءات في تطبيق الضريبة المضافة على العقود والأنشطة التأمينية، أسوة بالعقود المستمرة في باقي القطاعات الخاضعة للضريبة.
وأضاف البستاني أنه لا يحق لشركات التأمين مطالبة العملاء من الأفراد غير المسجلين بالنظام الضريبي بسداد ضريبة القيمة المضافة للعقود السارية والموقعة قبل بداية 2018 إذا لم تكن الوثيقة الموقعة بين الجانبين تنص على ذلك.
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وقال البستاني في تصريح لـ «الاتحاد»، إن عقود التأمين السارية التي تكتمل بعد الأول من يناير 2018، وهو التاريخ المقرر لبدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية وهو 5%، وسيتم تسديدها من المورد أو المتلقي وفقا لطبيعة العقد.
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ففي حال نص العقد على أن المبلغ المتفق عليه شامل الضريبة فإن المورد يتحمل سداد الضريبة للهيئة، وأما في حال نص العقد على أن المبلغ المتفق عليه غير شامل الضريبة فسوف يتحمل المتلقي سداد الضريبة، وفي حال لم يذكر نص صريح في شأن ضريبة القيمة المضافة يعامل المقابل بأنه غير شامل للضريبة، ويلتزم المتلقي بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المقابل في حال كان المتلقي مسجلاً وله حق استرداد كامل ضريبة المدخلات التي تم تكبدها على التوريد، وذلك في حال قام المورد بالطلب من المتلقي قبل تاريخ سريان المرسوم بقانون، تأكيد أن المتلقي هو ذاته مسجل أو من المتوقع أن يصبح مسجلاً في تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون، وتحديد الفترة أو المدى الذي يتوقع به المتلقي أو المستلم استرداد الضريبة المدفوعة على هذا التوريد.
وقال: يتعين على المتلقي الرد على المورد خطياً بالمعلومات المطلوبة خلال 20 يوم عمل من استلام طلب المعلومات المشار إليها، وفي كل الأحوال، يبقى المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة وسدادها للهيئة.