الاقتصاد: زيادة أسعار وجبات المطاعم بالنسبة المحددة في «المضافة»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنه لا زيادة في أسعار الوجبات بالمطاعم بأكثر من النسبة المحددة في الضريبة المضافة والبالغة 5% على إجمالي الفاتورة الحالية، مشيراً إلى أن برنامج قوائم أسعار وجبات المطاعم الذي يجري تنفيذه سيكون مرجعاً أساسياً لكشف عمليات الزيادة أو التلاعب في الأسعار.

وقال النعيمي لـ «الاتحاد»:«تنجز وزارة الاقتصاد الشهر الجاري بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية برنامجاً لتسجيل القوائم السعرية لوجبات المطاعم في الدولة، وسيتم إدراج هذه القوائم في برنامج إلكتروني، لتحقيق المتابعة والرقابة على هذه المحال ومنع أي زيادات سعرية والتأكد من صحة الشكاوى الواردة بهذا الشأن.

وأضاف النعيمي، بدأت الوزارة حملة موسعة على مختلف أنواع المطاعم بالدولة لمطابقة البيانات المسجلة بالبرنامج والقوائم المطروحة للمستهلكين ومخالفة المطاعم، التي يثبت قيامها بالتلاعب في أسعار الوجبات، لافتاً إلى أن الحملة تستمر خلال ديسمبر في كافة مناطق الدولة.