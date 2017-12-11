«ديوا» تنظم أسبوع الصحة والسلامة للارتقاء بمشروعاتها وعملياتها التشغيلية

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أمس، «أسبوع الصحة والسلامة الداخلي» للعام الثامن، لتعزيز تعزيز ثقافة الصحة والسلامة وتسليط الضوء على أحدث التطورات وأهم المستجدات في هذه المجالات، ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتها وأنشطتها وعملياتها التشغيلية، وحرصها على أن يكون جميع الموظفين على اطلاع بأحدث الأنظمة.

وتستمر فعاليات الأسبوع حتى 14 ديسمبر الجاري في مختلف مراكز الهيئة، وتتضمن العديد من البرامج والمحاضرات التوعوية وورش العمل في موضوعات الصحة والسلامة المهنية.

وافتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الحدث، وأشار في كلمة له خلال افتتاح الفعاليات إلى أن جهود «ديوا» في الصحة والسلامة على مدار السنوات الماضية أسهمت في تعزيز مكانتها محلياً وعالمياً في هذه المجالات، حيث تحقق الهيئة تصنيف 5 نجوم في الصحة والسلامة منذ عام 2002، وتتجاوز معايير الأمن والسلامة في الهيئة 98%، وتعد من أفضل النسب على المستوى العالمي، كما تكاد نسبة الحوادث في مشروعات الهيئة أن تكون معدومة.