افتتاح المقر الجديد لصندوق خليفة في مبنى غرفة الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، نقل مقره في إمارة الفجيرة ليصبح في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وذلك بهدف تعزيز حضور الصندوق والارتقاء بخدماته في إمارة الفجيرة.

وقال عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الانتقال إلى المقر الجديد يأتي في إطار سعي إدارة الصندوق إلى الوجود بالقرب من العملاء، والتزامه تعزيز حضوره في أماكن يمكن للعملاء الوصول إليها بسهولة، معرباً عن بالغ الشكر والعرفان لجمعية الفجيرة الخيرية التي استضافت مقر فرع الصندوق طوال السنوات الخمس الماضية.

وأكد الدرمكي حرص صندوق خليفة على المساهمة في تعزيز خطط التنمية المحلية في إمارة الفجيرة، وتعزيز القدرات الإنتاجية لمواطني الدولة.

وتقدم الدرمكي بالشكر لإدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة التي قدمت العديد من التسهيلات لصندوق خليفة لافتتاح المقر الجديد لفرعه في الإمارة، وقال إن موقعنا الجديد في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سيخفف على رائد العمل لكونه يجعل احتياجاته كافة في موقع واحد، سواء خدمات الصندوق أو خدمات الغرفة.