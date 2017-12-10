خطة بديلة لتجهيز «الأبيض» لـ خليجي 23

معتز الشامي (دبي)

أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي،، عن تأكيده حضور حفل افتتاح كأس الخليج 23، والتي أعلنت الكويت عن استضافتها بعد نقلها من الدوحة، بدعم وتنسيق سعودي إماراتي بحريني. وأشار إنفانتينو إلى أنه أبلغ مسؤولي الاتحاد الكويتي، فور علمه بنقل البطولة من الدوحة إلى الكويت، بضرورة حضوره حفل الافتتاح.

وقال إنفانتينو «أشعر بسعادة كبيرة بعد قرار نقل البطولة للكويت، خصوصا في ظل التطورات الجديدة بمنطقة الخليج، وأولا وقبل كل شيء، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكرة القدم الكويتية مرة أخرى في المجتمع الدولي لكرة القدم، وخلال زيارتي للكويت في وقت سابق من هذا الأسبوع، شهدت فرحة جميع اللاعبين والمشجعين الكويتيين. لقد كانت فترة طويلة وشاقة من المعاناة لهم على مدى العامين الماضيين». وأضاف «تعد مبادرة نقل كأس الخليج 2017 من قطر إلى الكويت للاحتفال بهذه المناسبة علامة قوية ورمزية، وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن امتناني لمنتخبات البحرين والعراق والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن للمشاركة في هذه البطولة، والتي تظهر التضامن والصداقة اللذين أظهرهما الجميع مرة أخرى قوة كرة القدم لتوحيد الشعوب عبر الحدود».

وتابع «سيكون كأس الخليج 2017 احتفالا كبيرا لكرة القدم في المنطقة كلها، ولأن جميع الفرق الثمانية المشاركة في الكويت ترسل رسالة قوية جدا للعالم، وبهذه المناسبة، سيكون من دواعي الشرف الكبير لي حضور مباريات افتتاح كأس الخليج 2017 في الكويت يومي 22 و 23 ديسمبر، فهذه البطولة تحتضن روح الرياضة وتعد مثالا رائعا للقيم التي يسعى فيفا وكرة القدم إلى نشرها في جميع أنحاء العالم». على الجانب الآخر، ينتظر أن يتحدد بشكل نهائي، موعد انطلاق خليجي 23، وذلك خلال الاجتماع الذي يعقد غدا للاتحاد الخليجي لكرة القدم، لمناقشة الموقف الأخير، في ظل وجود مطالب بتأجيل البطولة لشهر أو اثنين، لإعادة ترتيب أوراق مشاركة المنتخبات والأندية في الدول الثلاث التي تتجه للموافقة على المشاركة. وينتظر أن يعقد اجتماعا مع الإيطالي زاكيروني بهذا الصدد، لاسيما في ظل تمسك لجنة دوري المحترفين، بإقامة السوبر بين الوحدة الجزيرة بالقاهرة في نفس موعده يوم 5 يناير دون تغيير، وهو ما يعني ضرورة أن يعود لاعبو الوحدة والجزيرة من المنتخب بنهاية الشهر الجاري، لينضموا لأنديتهم قبل وقت كاف من السوبر.