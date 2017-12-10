حكومة «الوفاق» تتسلم المهام والمسؤوليات في غزة

غزة (وكالات)

أكدت حركة حماس، أمس، تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية كامل المهام والمسؤوليات في قطاع غزة.

وقالت الحركة إن «على الحكومة القيام بمهامها وواجباتها كافة في القطاع، وإنهاء معاناة الشعب، وحل أزمات القطاع على المستويين العاجل والآجل، من أجل التفرغ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف بقوة أمام قرارات الرئيس دونالد ترامب التي تستهدف القدس ومكانتها، والتأكيد على أنها ستبقى عاصمة فلسطين عربية إسلامية». وأضافت أنها «تابعت بمسؤولية وإيجابية عالية، وعلى مدار الأيام الماضية، عملية استكمال تسليم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة»، مشيرة إلى أن قيادتها عقدت خلال الأيام الماضية جملة من اللقاءات لتطبيق «أمين ودقيق» لاتفاقات المصالحة الفلسطينية، من بينهم أعضاء في حركة فتح ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، والوفد الأمني المصري.

وأوضحت أنه تم خلال اللقاءات النقاش «بروح عالية ومسؤولية وتجديد» الالتزام بكل ما تم التوقيع عليه، وإتمام عملية التسليم، مؤكدة أنه تم الاتفاق على الفصل في المسارات ما بين أداء الحكومة وقيامها بمسؤولياتها، وبين القضايا السياسية والملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة، والمضي فيها بالتوازي، بما يحقق وحدة الشعب الفلسطيني.

وأشادت بالروح الإيجابية التي سادت بين الوزراء ورؤساء السلطات والهيئات الذين حضروا، وبين أركان الوزارات ووكلاء ومديرين عامين وعامة الموظفين، كما تمت عودة عدد من الموظفين القدامى إلى العمل بقرارات من الوزراء، وتنسيق إيجابي مع أركان الوزارات، بما يخدم طبيعة العمل وتأكيد الروح الإيجابية السائدة.