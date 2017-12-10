عباس لن يلتقي بنس

رام الله (أ ف ب)

أكد مجدي الخالدي، مستشار الرئيس الفلسطيني، أمس، أن محمود عباس لن يلتقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي سيزور المنطقة في النصف الثاني من ديسمبر الجاري، بعد قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس.

وقال الخالدي لوكالة فرانس برس «لن يكون هناك اجتماع مع نائب الرئيس الأميركي في فلسطين». وأعلن دونالد ترامب لدى اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عن جولة بنس الذي يفترض أن يصل إلى المنطقة في 19 من الجاري.

وقال الخالدي إن «الولايات المتحدة الأميركية تخطت الخطوط الحمر بقرارها المتعلق بالقدس». وأعلن مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية سابقاً أن بنس ليس مرحباً به في الأراضي الفلسطينية.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إنه «لا حديث مع الطرف الأميركي حول عملية السلام في حال عدم تراجع الإدارة الأميركية عن قرارات الرئيس ترامب حول القدس». وقال عريقات إن «جلوس أي فلسطيني مع أي طرف أميركي حول عملية السلام، سيكون بمثابة اعتراف بقرار ترامب». وأفاد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية بأن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستجتمع غداً الاثنين للبحث في الخطوات الفلسطينية المقبلة رداً على القرار الأميركي.

وقال عضو اللجنة واصل أبو يوسف لوكالة فرانس برس، إن «الموقف العام من زيارة نائب الرئيس الأميركي، هو أنه غير مرحب به، ولن يكون هناك لقاء معه، بعد قرار ترامب».