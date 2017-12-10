البحرين: تهديد للسلام

المنامة (وكالات)

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، أمس، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، سيهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، ويعطل جميع المبادرات والمفاوضات للتوصل إلى الحل النهائي المأمول.

وقال وزير الخارجية البحريني في كلمة أمام حوار المنامة، إن القرار يعد مخالفة واضحة للقرارات الدولية التي تؤكد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعدم المساس بها، وإن القدس الشرقية هي أرض محتلة يجب إنهاء احتلالها، معرباً عن ثقته في التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة.

وأكد أهمية الحفاظ على الدور المحوري للولايات المتحدة للتوصل إلى حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.