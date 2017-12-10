«الشعبي لفلسطينيي الخارج» يطالب بمقاطعة أميركا والاحتلال

إسطنبول (وكالات)

دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أمس، إلى مقاطعة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد المؤتمر في ختام اجتماع في إسطنبول رفضه التام لقرار الرئيس الأميركي بشأن القدس واعتبره «باطلاً لما له من آثار مدمرة قد تضع المنطقة بأسرها على حافة بركان».

وحيا المؤتمر في بيانه الختامي جماهير الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين على انتفاضته رداً على الاعتداء على الحق الفلسطيني في مدينة القدس كما حيا الهبات الجماهيرية العربية والإسلامية وأحرار العالم المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والرافضة للخطوة الأميركية بشأن القدس.

وطالب المؤتمر الدول العربية والإسلامية بوقف جميع أشكال التعامل مع إسرائيل استجابة لنبض الشعوب الرافضة لسياسية الولايات المتحدة تجاه مدينة القدس.