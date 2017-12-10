شهيدان بغارات إسرائيلية وعشرات الجرحى بالمواجهات

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

تصاعدت المواجهات الغاضبة في الضفة الغربية وقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي تنديداً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بينما استشهد فلسطينيان بغارات إسرائيلية على غزة، في وقت أصيب عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع قمع قوات الاحتلال لمسيرة نسائية سلمية في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة، حيث اعتدى عناصر شرطة الاحتلال الخيالة على النساء والأطفال واعتقلت هذه القوات عضو المجلس التشريعي الفلسطيني جهاد أبو زنيد، واعتدت عليها بالضرب خلال اعتقالها واقتيادها إلى مخفر شرطة شارع صلاح الدين. وقالت مصادر محلية إن عشرة متظاهرين فلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق والرصاص المطاطي.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية باتجاه المحلات التجارية كما أجبرت أصحابها على إغلاق الأبواب بالقوة، وصادرت الأعلام الفلسطينية وصوراً للرئيس الأميركي ترامب.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين بالضرب ومنعتهم من التصوير ورصد الأحداث، وكذلك فعلت مع المسعفين، فيما واصل المواطنون احتجاجاتهم على الرغم من ما تستخدمه قوات الاحتلال ضدهم من قوة.

وأصيب أمس عدد من طلبة المدارس في بيت لحم بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة طلابية خرجت للتنديد بقرار ترامب.