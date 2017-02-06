دبي (الاتحاد)

حافظ فريق الوصل على صدارة دوري أقوياء اليد بعد الجولة السادسة، إثر فوزه على فريق العين 30-26 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة الإمبراطور، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، متفوقاً بثلاث نقاط عن أقرب منافسيه وهو الشارقة.

واستفاد الوصل من انضمام الوجوه الجديدة التي دخلت مؤخراً للفريق وهما عيسى البناي القادم من الأهلي، ويوسف حسن القادم من النصر، لتكتمل كل عناصر الفريق، وقد حرص الجزائري زين الدين الصغير مدرب الفريق على الدفع بهم، خاصة البناي الذي تألق سريعاً مع الفريق، ورغم أن النتيجة متقاربة فإن الإمبراطور كان المتقدم في المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدمه 15-13.

ولم تتوقف محاولات الزعيم العيناوي في الشوط الثاني إلا أن دكة الإمبراطور القوية منحته الأفضلية، في ظل وجود أحمد صقر ورحمة غالب وعبدالله الصفار وخالد رمضان ويوسف حسن وعيسى البناي وأحمد حسين وحبيب عيسى وخالد عبدالرزاق ومبارك مسعود وجاسم علي، بجانب الحارس الدولي محمد إسماعيل. ولم يقدم الزعيم العيناوي المستوى المطلوب منه، ورغم أن الفريق مكتمل الصفوف فإن محاولات اللحاق بالنتيجة باءت بالفشل، في ظل حفاظ الوصل على فارق الأهداف الثلاثة، معظم فترات المباراة، وانتصف الشوط بنتيجة 23-20، والمثير أن العين سجل 13 هدفاً في الشوط الأول ونفس عدد من الأهداف في الشوط الثاني بعدما انتهت المباراة بفارق 4 أهداف 30-26، وبرز من العين زايد محمد لاعب الجناح الذي قدم مستوى متميزاً، بعدما بدأ المدرب محمد أبو غزالة في الاعتماد عليه، وهو من الشباب البارزين في الفريق.