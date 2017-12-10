«الذئاب المنفردة» إرهاب عشوائي يهدد العالم

إعداد: دينا مصطفى
من هجوم بالدهس في نيس، إلى اعتداءات بالفأس في ألمانيا والسيف في بلجيكا والخنجر في لندن طالت يد الإرهاب الجديد شعوب العالم شرقاً وغرباً بشكل غير مسبوق. فقد اجتاحت العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما يسمى ظاهرة «الذئاب المنفردة» المنتمي بعضها لجماعات إرهابية، وبعضها من المضطربين نفسياً الذين يقومون بعمليات قتل واسعة بوسائل جديدة ومختلفة بشكل فردي. وقتلت «الذئاب المنفردة» ودهست وطعنت بدافع التطرف الديني وتكفير المجتمع والدفاع عن الإرهاب الداعشي، مئات الأبرياء حول العالم، حيث شهدت الاعتداءات تطوراً مثيراً وكبيراً، فأصبحت لا تعتمد على الأسلحة الثقيلة، أو التفجيرات الانتحارية المنظمة، بل صار مجرد سكين صغير كافياً لارتكاب مذبحة ملطخة بدماء الأبرياء، مثلما فعل الداعشي الليبي سليمان العبيدي الذي نفذ هجوم مانشستر في مايو 2017.
وهناك الشاب الأفغاني الذي هاجم ركاب قطار بألمانيا بفأس وأصاب 9 أشخاص، وكذلك الشاب التونسي الذي كانت كل أدواته مجرد شاحنة بضائع دهس بها عمداً حشداً من الناس في فرنسا، ووصل عدد القتلى إلى 84 شخصاً كانوا يحتفلون بيوم الباستيل. وهناك الكاهن المصري الذي طعن بساطور على يد متطرف سلفي أثناء وجوده في العاصمة المصرية القاهرة، والدافع الوحيد هو التطرف. هو قتل عن سبق الإصرار والترصد، يبث الرعب والفزع في قلوب الأبرياء من المدنيين العزل في مناطق مختلفة من العالم. والطامة الكبرى أنه لم يعد في الإمكان التعرف عليهم، فلا وجوه واضحة لهم. فقد يكون جارك، وربما تقابله في القطار بشكل يومي وذات يوم سيقضي عليك.. تعددت الدوافع والإرهاب واحد.
|
ما هي إذا أيديولوجية الإرهابيين الجدد، وكيف يرتكبون جرائمهم ويطوّرون أساليبهم الحديثة في القتل والدهس والطعن لتحصد أرواح آلاف الأبرياء حول العالم ؟ وكيف يمكن ملاحقتهم والقضاء عليهم؟. فيما يلي بقعة ضوء لـ«الاتحاد» حول ملف «الذئاب المنفردة».
|