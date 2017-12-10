«نيويورك تايمز»: مقاتلات أميركية تتفادى الصدام مع الروس في سوريا



تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 واشنطن (وكالات) نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر عسكرية أميركية، قولها إن المقاتلات الروسية تناور بخطورة وتقترب على مسافات تنذر بالصدام مع الطائرات الأميركية والتحالف الدولي شرقي سوريا. وكتبت الصحيفة قائلة «الطائرات الحربية الروسية حلّقت في غضون الشهر الماضي على مسافات خطرة من الطائرات الأميركية شرقي الفرات، وفي 15 نوفمبر الماضي، تفادت طائرتان هجوميتان أميركيتان نوع «أي-10» بشق الأنفس، الصدام مع قاذفة روسية طراز «سوخوي-24»، حيث لم تتعد المسافة بينهما والقاذفة الروسية 90 متراً». وأضافت «المسؤولون الأميركيون، يؤكدون باستمرار انتهاك روسيا اتفاق فصل الأطراف المقتتلة في سوريا، وفرزها عن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي».